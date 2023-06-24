Песков: Путин не планирует посещать «Алые паруса» в Петербурге

Ранее сегодня, 24 июня, ТАСС со ссылкой на одного из организаторов мероприятия сообщал, что «Алые паруса» на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер» отменять не планируется. При этом в Петербурге перекрыли несколько улиц.