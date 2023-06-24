Песков: Путин не планирует посещать «Алые паруса» в Петербурге
Президент России Владимир Путин не планирует посещать «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Об этом, как пишут «РИА Новости», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, посещение мероприятия для выпускников не входит в график президента.
Праздник выпускников школ «Алые паруса» должен пройти в Северной столице в ночь с субботы на воскресенье.
Ранее сегодня, 24 июня, ТАСС со ссылкой на одного из организаторов мероприятия сообщал, что «Алые паруса» на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер» отменять не планируется. При этом в Петербурге перекрыли несколько улиц.