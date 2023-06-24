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Глава Донской митрополии обратился к ЧВК «Вагнер»

Ведомости

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов), глава Донской митрополии, обратился к ЧВК «Вагнер» и призвал ее бойцов не принимать участия в междоусобной брани.

«Я хотел бы сказать вам о том, что народ знает, как вы честно и бесстрашно воевали. Но сейчас я вынужден сказать вам и нечто другое: не поддайтесь соблазну; не покройте славу своего оружия позором междоусобной брани; не поднимайте своего оружия против мирных людей; не создавайте очаг напряженности внутри нашей с вами страны», – сказал митрополит, его слова приводит пресс-служба епархии.

Он отметил, что обращается к ним «голосом Церкви потому, что эта Церковь каждый день, пока вы стояли на фронте, молилась и продолжает молиться за вас». «Прося, чтобы Господь по заступничеству Пречистой Богоматери всех вас сохранил», – добавил Меркурий.

По словам митрополита, в эти дни, когда Россия «вышла на схватку одна против всех стран Запада», народ должен быть «как никогда единым». Церковь сегодня молится о России, отмечает Меркурий, и «молится усердно, прося Господа быть милостивым и не воздавать нам по нашим беззакониям и грехам, но приклонить свое милосердие к Отечеству нашему». Обращение митрополита завершается просьбой к верующим возносить «свои коленопреклоненные молитвы».

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Евгений Пригожин 23 июня обвинил армию в обстреле лагеря ЧВК «Вагнер», основателем которой он является. В Минобороны заявили, что эта информация не соответствует действительности. После угроз Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу по ст. 279 УК РФ. Национальный антитеррористический комитет ввел режим контртеррористической операции в ряде регионов.

Позже президент России Владимир Путин в своем видеообращении назвал действия Пригожина и его ЧВК предательством и заявил, что все, кто готовил вооруженный мятеж, «встал на путь шантажа и террористических методов», понесут наказание – «ответят и перед законом, и перед нашим народом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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