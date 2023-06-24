Глава Донской митрополии обратился к ЧВК «Вагнер»

«Я хотел бы сказать вам о том, что народ знает, как вы честно и бесстрашно воевали. Но сейчас я вынужден сказать вам и нечто другое: не поддайтесь соблазну; не покройте славу своего оружия позором междоусобной брани; не поднимайте своего оружия против мирных людей; не создавайте очаг напряженности внутри нашей с вами страны», – сказал митрополит, его слова приводит пресс-служба епархии.