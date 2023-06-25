ЛДПР выдвинула кандидата на выборы губернатора Воронежской области
Делегаты конференции Воронежского регионального отделения ЛДПР выдвинули Павла Большова на участие в выборах губернатора, сообщается в Telegram-канале регионального отделения партии.
Внеочередная конференция реготделения ЛДПР состоялась в субботу, 24 июня. Павел Большов – координатор Воронежского реготделения и руководитель фракции ЛДПР в областной думе.
В июне «Единая Россия» выдвинула действующего главы региона Александра Гусева кандидатом от партии на выборах губернатора Воронежской области. 25 мая Гусев в своем Telegram-канале объявил о планах участвовать в выборах губернатора, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября.