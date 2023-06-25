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ЛДПР выдвинула кандидата на выборы губернатора Воронежской области

Ведомости

Делегаты конференции Воронежского регионального отделения ЛДПР выдвинули Павла Большова на участие в выборах губернатора, сообщается в Telegram-канале регионального отделения партии.

Внеочередная конференция реготделения ЛДПР состоялась в субботу, 24 июня. Павел Большов – координатор Воронежского реготделения и руководитель фракции ЛДПР в областной думе.

В июне «Единая Россия» выдвинула действующего главы региона Александра Гусева кандидатом от партии на выборах губернатора Воронежской области. 25 мая Гусев в своем Telegram-канале объявил о планах участвовать в выборах губернатора, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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