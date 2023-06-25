Один человек погиб в результате обстрела Донецка
Украинские военные нанесли удар по центру Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, один человек погиб, есть пострадавшие, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что удар пришелся по району бизнес-центра «Акула». Мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале изначально сообщал о задымлении после прилета в районе ТЦ «Донецк-Сити». Позднее он также написал об одном погибшем.
«По предварительной информации, в результате обстрела Киевского района возле БЦ "Акула" погиб человек, есть раненые», – сообщил глава администрации.
В конце апреля при обстреле Донецка украинская ракета попала в маршрутное такси, погибли семь человек, сообщал мэр города.
В апреле президент РФ Владимир Путин поставил задачу перед властями ДНР «сделать так, чтобы вообще не было обстрелов» Донецка. Осенью 2022 г. ДНР, а также ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли по итогам референдумов в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.