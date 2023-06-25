Один человек погиб в результате обстрела Донецка

В апреле президент РФ Владимир Путин поставил задачу перед властями ДНР «сделать так, чтобы вообще не было обстрелов» Донецка. Осенью 2022 г. ДНР, а также ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли по итогам референдумов в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.