В Грайвороне Белгородской области после обстрелов восстановлено 96 домов
В Грайвороне Белгородской области после обстрелов полностью завершены работы по восстановлению 96 домов из 117 поврежденных, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В ближайшее время завершаем работу по восстановлению Грайворона – из 117 поврежденных домов работы полностью завершены в 96. Огромный объем работ был выполнен за счет того, что консолидировали большое количество строительных бригад, снятых со многих объектов со всей области», – рассказал он.
По его словам, в Козинке разрушения масштабнее – повреждены 177 домов, из них семь не подлежат восстановлению. К работам строительные бригады приступают сейчас, поскольку в село не удавалось войти из-за массированных обстрелов, которые продолжаются и сейчас. Гладков отметил, что в первую очередь будут восстановлены дома, куда уже вернулись люди. «Обязательно постараюсь приехать и посмотреть динамику восстановительных работ», – добавил губернатор.
22 мая украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) проникла на территорию России через международный пункт пропуска «Козинка» Белгородской области. В ходе контртеррористической операции (режим КТО в регионе был введен позднее в тот же день) ударами авиации и артиллерии, а также активными действиями пограничников противник был заблокирован и разгромлен, сообщал министр обороны Сергей Шойгу. После глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев сообщил, что в результате нападения ДРГ ВСУ на Белгородскую область повреждения получили свыше 500 домов и магазинов. Больше всего пострадали дома в селе Козинка, добавил Бондарев.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.