В Грайвороне Белгородской области после обстрелов восстановлено 96 домов

22 мая украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) проникла на территорию России через международный пункт пропуска «Козинка» Белгородской области. В ходе контртеррористической операции (режим КТО в регионе был введен позднее в тот же день) ударами авиации и артиллерии, а также активными действиями пограничников противник был заблокирован и разгромлен, сообщал министр обороны Сергей Шойгу. После глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев сообщил, что в результате нападения ДРГ ВСУ на Белгородскую область повреждения получили свыше 500 домов и магазинов. Больше всего пострадали дома в селе Козинка, добавил Бондарев.