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В Грайвороне Белгородской области после обстрелов восстановлено 96 домов

Ведомости

В Грайвороне Белгородской области после обстрелов полностью завершены работы по восстановлению 96 домов из 117 поврежденных, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В ближайшее время завершаем работу по восстановлению Грайворона – из 117 поврежденных домов работы полностью завершены в 96. Огромный объем работ был выполнен за счет того, что консолидировали большое количество строительных бригад, снятых со многих объектов со всей области», – рассказал он.

По его словам, в Козинке разрушения масштабнее – повреждены 177 домов, из них семь не подлежат восстановлению. К работам строительные бригады приступают сейчас, поскольку в село не удавалось войти из-за массированных обстрелов, которые продолжаются и сейчас. Гладков отметил, что в первую очередь будут восстановлены дома, куда уже вернулись люди. «Обязательно постараюсь приехать и посмотреть динамику восстановительных работ», – добавил губернатор.

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22 мая украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) проникла на территорию России через международный пункт пропуска «Козинка» Белгородской области. В ходе контртеррористической операции (режим КТО в регионе был введен позднее в тот же день) ударами авиации и артиллерии, а также активными действиями пограничников противник был заблокирован и разгромлен, сообщал министр обороны Сергей Шойгу. После глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев сообщил, что в результате нападения ДРГ ВСУ на Белгородскую область повреждения получили свыше 500 домов и магазинов. Больше всего пострадали дома в селе Козинка, добавил Бондарев.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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