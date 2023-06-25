Генсек ООН выразил обеспокоенность в связи с военным мятежом в России
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с беспокойством следил за попыткой военного мятежа в России, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу генсека.
«Генеральный секретарь с обеспокоенностью следил за развитием событий в Российской Федерации. Он в курсе последних сообщений о мерах по снижению напряженности. Он призывает все вовлеченные стороны продолжать действовать ответственно, во избежание дальнейшей напряженности», – говорится в сообщении.
Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». Затем «Вагнер» блокировал Ростов-на-Дону и взял под контроль военные объекты города. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина.
24 июня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с Пригожиным. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с ним переговоры, Пригожин согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена решено прекратить.