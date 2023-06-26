Минобороны сообщило о перехвате трех самолетов ВВС Великобритании над Черным морем

В предыдущий раз Минобороны сообщало о перехвате иностранных самолетов 25 мая. Тогда в небе над акваторией Балтийского моря были обнаружены два стратегических бомбардировщика США, для их сопровождения поднялись истребители Су-35с и Су-27п. Граница России не была нарушена, а полет российских истребителей соответствовал всем международным правилам.