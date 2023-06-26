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Минобороны сообщило о перехвате трех самолетов ВВС Великобритании над Черным морем

Ведомости

Российские самолеты Су-27 перехватили три самолета военно-воздушных сил Великобритании, которые над акваторией Черного моря приближались к границе России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«26 июня 2023 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации три воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», – сказано в сообщении. 

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Воздушными целями оказались британские самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два истребителя «Тайфун». При появлении российских истребителей иностранные самолеты развернулись, добавили в Минобороны. В результате граница не была нарушена. 

В Минобороны подчеркнули, что полет российских самолетов выполнялся в соответствии с международными правилами и без опасного сближения с иностранными воздушными судами. 

В предыдущий раз Минобороны сообщало о перехвате иностранных самолетов 25 мая. Тогда в небе над акваторией Балтийского моря были обнаружены два стратегических бомбардировщика США, для их сопровождения поднялись истребители Су-35с и Су-27п. Граница России не была нарушена, а полет российских истребителей соответствовал всем международным правилам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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