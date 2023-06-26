Минобороны сообщило о перехвате трех самолетов ВВС Великобритании над Черным морем
Российские самолеты Су-27 перехватили три самолета военно-воздушных сил Великобритании, которые над акваторией Черного моря приближались к границе России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«26 июня 2023 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации три воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», – сказано в сообщении.
Воздушными целями оказались британские самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два истребителя «Тайфун». При появлении российских истребителей иностранные самолеты развернулись, добавили в Минобороны. В результате граница не была нарушена.
В Минобороны подчеркнули, что полет российских самолетов выполнялся в соответствии с международными правилами и без опасного сближения с иностранными воздушными судами.
В предыдущий раз Минобороны сообщало о перехвате иностранных самолетов 25 мая. Тогда в небе над акваторией Балтийского моря были обнаружены два стратегических бомбардировщика США, для их сопровождения поднялись истребители Су-35с и Су-27п. Граница России не была нарушена, а полет российских истребителей соответствовал всем международным правилам.