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Политика

Лавров сообщил об отказе стран Юга подписывать заявления после саммита в Дании

Ведомости

Страны глобального Юга отказались подписывать заявления по итогам встречи по Украине в Копенгагене, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиагруппе «Радио и ТВ Португалии». Оно опубликовано на сайте российского МИДа.

По его словам, Запад публично объявил о своих планах «перетянуть» в украинском вопросе на свою сторону страны Глобального Юга, в том числе страны БРИКС, – чтобы мирный договор был заключен по так называемой «формуле Зеленского».

«Этому была посвящена встреча в Копенгагене, куда пригласили ряд уважаемых стран Глобального Юга, которые, как нам сказали, отказались подписывать совместные заявления. Но такие попытки будут продолжены. Именно это является сердцевиной политического процесса, который Запад хочет навязать всем остальным: перетянуть наших друзей, единомышленников, стратегических партнеров на сторону Владимира Зеленского ради капитуляции Российской Федерации», – сказал Лавров.

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Глава российского МИДа также добавил, что качество дипломатии в этих попытках, «мягко говоря, оставляет желать лучшего».

28 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что чиновники G7 и Евросоюза на прошлой неделе встретились с представителями Индии, Турции, Бразилии, Южной Африки и Саудовской Аравии, чтобы обсудить предложенную украинской стороной «формулу мира». На встречу также были приглашены представители Китая. Один из источников агентства отметил, что большинство участников согласились с тем, что урегулирование должно соответствовать фундаментальным принципам ООН, но по другим пунктам обсуждения у сторон были «серьезные разногласия».

Посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев 30 июня заявил «РИА Новости», что партнерам страны по организации «понятна бесперспективность подобного обсуждения ситуации на Украине или урегулирования между Украиной и Россией без России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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