Лавров сообщил об отказе стран Юга подписывать заявления после саммита в Дании

28 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что чиновники G7 и Евросоюза на прошлой неделе встретились с представителями Индии, Турции, Бразилии, Южной Африки и Саудовской Аравии, чтобы обсудить предложенную украинской стороной «формулу мира». На встречу также были приглашены представители Китая. Один из источников агентства отметил, что большинство участников согласились с тем, что урегулирование должно соответствовать фундаментальным принципам ООН, но по другим пунктам обсуждения у сторон были «серьезные разногласия».