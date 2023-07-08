Возвращение людей в Шебекино приостановили после обстрела из «Градов»

Интенсивность обстрелов Шебекинского городского округа возросла в конце мая. 1 июня ВСУ выпустили по округу рекордные 850 снарядов. На этом фоне началась эвакуация жителей из города и других приграничных территорий – сообщалось об эвакуации почти 60 000 человек. 2 июля Гладков сообщил, что более 10% жителей города Шебекино вернулись в свои дома, а более половины крупных и средних предприятий округа уже приступили к работе. Затем губернатор предложил эвакуированным жителям постепенно возвращаться из пунктов временного размещения в свои дома. Он также пообещал, что до 1 августа квартплата жителям начисляться не будет.