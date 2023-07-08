Возвращение людей в Шебекино приостановили после обстрела из «Градов»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекино из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», загорелась территория рынка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. После ночных ударов власти приняли решение приостановить возвращение жителей в город, а для строителей объявили выходные.
Глава региона утром 8 июля сообщил, что при обстреле Шебекина из «Градов» один из снарядов попал на территорию центрального рынка. Также загорелись овощная база и один автомобиль.
«После ночных событий в Шебекино приняли решение на два дня объявить выходные для наших строителей, которые занимаются восстановлением города. И приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Интенсивность обстрелов Шебекинского городского округа возросла в конце мая. 1 июня ВСУ выпустили по округу рекордные 850 снарядов. На этом фоне началась эвакуация жителей из города и других приграничных территорий – сообщалось об эвакуации почти 60 000 человек. 2 июля Гладков сообщил, что более 10% жителей города Шебекино вернулись в свои дома, а более половины крупных и средних предприятий округа уже приступили к работе. Затем губернатор предложил эвакуированным жителям постепенно возвращаться из пунктов временного размещения в свои дома. Он также пообещал, что до 1 августа квартплата жителям начисляться не будет.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.