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Литва перекрыла движение через пункт пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией

Ведомости

Литва в одностороннем порядке перекрыла движение через пункт пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией, сообщила пресс-служба государственного пограничного комитета (ГПК) республики.

В белорусском погранкомитете уточнили, что литовская сторона перестала оформлять граждан и транспорт в пункте пропуска Мядининкай в одноименной деревне 8 июля в 13:00. В ведомстве подчеркнули, что белорусская сторона готова пропускать людей и автомобили на свою территорию.

«Вся ответственность за обострение обстановки на границе и образование очередей лежит на литовской стороне. Рекомендуем учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения», – говорится в сообщении.

Ранее литовская таможня предупредила, что с 3 июля ужесточит правила транзита ряда грузов через России и Белоруссию. Сообщалось, что новые правила обяжут грузоотправителей предъявлять декларацию производителя. В этом документе он должен будет подтвердить, что знает продавца и покупателя своего товара в третьей стране, указав при этом, что товар не будет во время транзита перепродан или перемещен на другой транспорт. В феврале служба охраны государственной границы Литвы уведомила пограничный комитет Белоруссии о прекращении бесперебойного потока транспорта через границу стран. Соглашение между странами действовало с 4 ноября 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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