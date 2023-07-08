Литва перекрыла движение через пункт пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией

Ранее литовская таможня предупредила, что с 3 июля ужесточит правила транзита ряда грузов через России и Белоруссию. Сообщалось, что новые правила обяжут грузоотправителей предъявлять декларацию производителя. В этом документе он должен будет подтвердить, что знает продавца и покупателя своего товара в третьей стране, указав при этом, что товар не будет во время транзита перепродан или перемещен на другой транспорт. В феврале служба охраны государственной границы Литвы уведомила пограничный комитет Белоруссии о прекращении бесперебойного потока транспорта через границу стран. Соглашение между странами действовало с 4 ноября 2019 г.