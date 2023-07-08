Литва перекрыла движение через пункт пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией
Литва в одностороннем порядке перекрыла движение через пункт пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией, сообщила пресс-служба государственного пограничного комитета (ГПК) республики.
В белорусском погранкомитете уточнили, что литовская сторона перестала оформлять граждан и транспорт в пункте пропуска Мядининкай в одноименной деревне 8 июля в 13:00. В ведомстве подчеркнули, что белорусская сторона готова пропускать людей и автомобили на свою территорию.
«Вся ответственность за обострение обстановки на границе и образование очередей лежит на литовской стороне. Рекомендуем учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения», – говорится в сообщении.
Ранее литовская таможня предупредила, что с 3 июля ужесточит правила транзита ряда грузов через России и Белоруссию. Сообщалось, что новые правила обяжут грузоотправителей предъявлять декларацию производителя. В этом документе он должен будет подтвердить, что знает продавца и покупателя своего товара в третьей стране, указав при этом, что товар не будет во время транзита перепродан или перемещен на другой транспорт. В феврале служба охраны государственной границы Литвы уведомила пограничный комитет Белоруссии о прекращении бесперебойного потока транспорта через границу стран. Соглашение между странами действовало с 4 ноября 2019 г.