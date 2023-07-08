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Политика

МИД РФ: ситуация в Косове выходит из-под контроля

Ведомости

Россия встревожена очередным этапом эскалации в Косове и считает, что ситуация выходит из-под контроля. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Сербии Александра Вучича о необходимости провести заседание Совета безопасности ООН.

«Ситуация выходит из-под контроля, налицо непосредственная угроза существованию сербского народа в Косово. Причина – в проводимой косовоалбанскими «властями» политике этнических чисток, погромов, изгнания и террора против сербов», – говорится в комментарии Захаровой.

Эскалация происходит на фоне попустительства США и ЕС, которые заняты поиском новых способов давления на Белград.

«Полагаем, что инициатива президента Сербии своевременна и востребована. Разделяем высказанные им оценки текущей кризисной ситуации», – добавила Захарова.

Вучич заявил о планах запросить срочное заседание Совбеза ООН 6 июля. По его оценке, ситуация с обострением в Косове вышла из-под контроля, а сербский народ загнали в угол. В связи с этим президент рассказал о желании поговорить с главой НАТО Йенсом Столтенбергом «в любой точке планеты».

Ранее по теме: Вучич заявил о планах запросить срочное заседание Совбеза ООН

26 мая произошло очередное обострение на севере Косова и Метохии. В нескольких муниципалитетах, население которых представляет сербское большинство, начались протесты из-за итогов прошедших выборов, на которых победили албанцы, несмотря на рекордно низкую явку, поскольку местное население выборы бойкотировало.

Сербские протестующие требовали отмены результатов и отставки глав муниципалитетов. В ответ на это косовская полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты в некоторых муниципалитетах. В тот же день армия Сербии была приведена в полную боевую готовность и выдвинулась к административной границе с Косовом.

В МИД России осудили действия властей Косова в связи с «новыми антисербскими провокациями». США и ЕС также раскритиковали действия Приштины и призвали к деэскалации в регионе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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