МИД РФ: ситуация в Косове выходит из-под контроля
Россия встревожена очередным этапом эскалации в Косове и считает, что ситуация выходит из-под контроля. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Сербии Александра Вучича о необходимости провести заседание Совета безопасности ООН.
«Ситуация выходит из-под контроля, налицо непосредственная угроза существованию сербского народа в Косово. Причина – в проводимой косовоалбанскими «властями» политике этнических чисток, погромов, изгнания и террора против сербов», – говорится в комментарии Захаровой.
Эскалация происходит на фоне попустительства США и ЕС, которые заняты поиском новых способов давления на Белград.
«Полагаем, что инициатива президента Сербии своевременна и востребована. Разделяем высказанные им оценки текущей кризисной ситуации», – добавила Захарова.
Вучич заявил о планах запросить срочное заседание Совбеза ООН 6 июля. По его оценке, ситуация с обострением в Косове вышла из-под контроля, а сербский народ загнали в угол. В связи с этим президент рассказал о желании поговорить с главой НАТО Йенсом Столтенбергом «в любой точке планеты».
26 мая произошло очередное обострение на севере Косова и Метохии. В нескольких муниципалитетах, население которых представляет сербское большинство, начались протесты из-за итогов прошедших выборов, на которых победили албанцы, несмотря на рекордно низкую явку, поскольку местное население выборы бойкотировало.
Сербские протестующие требовали отмены результатов и отставки глав муниципалитетов. В ответ на это косовская полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты в некоторых муниципалитетах. В тот же день армия Сербии была приведена в полную боевую готовность и выдвинулась к административной границе с Косовом.
В МИД России осудили действия властей Косова в связи с «новыми антисербскими провокациями». США и ЕС также раскритиковали действия Приштины и призвали к деэскалации в регионе.