МИД РФ: ситуация в Косове выходит из-под контроля

Сербские протестующие требовали отмены результатов и отставки глав муниципалитетов. В ответ на это косовская полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты в некоторых муниципалитетах. В тот же день армия Сербии была приведена в полную боевую готовность и выдвинулась к административной границе с Косовом.