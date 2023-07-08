Директор ЦРУ обвинил Китай в намерении изменить миропорядок

Бернс тайно посетил в мае Пекин с рабочим визитом, сообщало агентство AP со ссылкой на неназванного американского чиновника. Поездка главы американской разведки, как отмечалось, стала первым визитом столь высокого уровня в Китай после инцидента с китайским аэростатом, сбитым в феврале 2023 г. над территорией США, и была нацелена на снижение напряженности в отношениях двух стран.