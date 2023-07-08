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Политика

Директор ЦРУ обвинил Китай в намерении изменить миропорядок

Ведомости

Китай является единственной страной, которая намерена и может изменить международный порядок, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. Содержание его лекции в Оксфордшире приводит газета The Washington Post.

«Агрессия России представляет собой серьезное испытание. Но Китай — единственная страна, которая намерена изменить международный порядок и обладает для этого все большей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью», – сказал Бернс.

Глава ЦРУ обратил внимание на несколько факторов, которые сопровождают «подъем» Китая. В частности, Бернс указал на то, что председатель КНР Си Цзиньпин «вступает в свой третий срок с большей властью, чем любой китайский лидер со времен Мао».

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«И вместо того чтобы использовать эту силу для укрепления, оживления и обновления международной системы, которая способствовала трансформации Китая, Си стремится переписать ее», – считает Бернс.

По его словам, невозможно игнорировать «безграничное» партнерство Китая с российскими властями и «угрозы миру и стабильности в Тайваньском проливе». Экономические связи США и КНР «очень хорошо послужили» двум странам, но они же создали «стратегическую зависимость, критическую уязвимость и серьезные риски для нашей безопасности и процветания», считает глава ЦРУ.

Китай, как отмечает Бернс, является самым большим геополитическим и разведывательным соперником США и самым важным долгосрочным приоритетом. Вашингтон для конкуренции с КНР наращивает усилия по всему миру, от Латинской Америки до Африки и Индо-Тихоокеанского региона, подчеркнул он.

Бернс тайно посетил в мае Пекин с рабочим визитом, сообщало агентство AP со ссылкой на неназванного американского чиновника. Поездка главы американской разведки, как отмечалось, стала первым визитом столь высокого уровня в Китай после инцидента с китайским аэростатом, сбитым в феврале 2023 г. над территорией США, и была нацелена на снижение напряженности в отношениях двух стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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