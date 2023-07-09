США заявили о гибели лидера ИГ в результате удара в Сирии

Ликвидация лидера организации, как отмечает CENTCOM, снизит способность ИГ планировать и проводить террористические атаки. В командовании заявили, что ИГ все еще остается угрозой не только для региона, но и в местах «далеко за его пределами». Операции американских военных вместе с партнерами в Ираке и Сирии будут продолжаться до окончательного поражения группировки.