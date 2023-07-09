США заявили о гибели лидера ИГ в результате удара в Сирии
Вооруженные силы США нанесли удар в Сирии, в результате которого погиб лидер ИГ (запрещенная в России террористическая организация) Усама аль-Мухаджир, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
По данным командования, США нанесли удар в Сирии 7 июля. Военные использовали для атаки американский беспилотник MQ-9. Признаков того, что жертвами удара стали мирные жители, нет, сообщения о раненых изучаются, говорится в сообщении.
Ликвидация лидера организации, как отмечает CENTCOM, снизит способность ИГ планировать и проводить террористические атаки. В командовании заявили, что ИГ все еще остается угрозой не только для региона, но и в местах «далеко за его пределами». Операции американских военных вместе с партнерами в Ираке и Сирии будут продолжаться до окончательного поражения группировки.
В июле прошлого года вооруженные силы США при помощи беспилотников нанесли в Сирии удар по двум высокопоставленным членам ИГ, один из них был убит. Военное присутствие США в Сирии сохраняется до сих пор, несмотря на протесты местных властей, которые называют пребывание американских войск на территории своей страны незаконным.