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Политика

США заявили о гибели лидера ИГ в результате удара в Сирии

Ведомости

Вооруженные силы США нанесли удар в Сирии, в результате которого погиб лидер ИГ (запрещенная в России террористическая организация) Усама аль-Мухаджир, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). 

По данным командования, США нанесли удар в Сирии 7 июля. Военные использовали для атаки американский беспилотник MQ-9. Признаков того, что жертвами удара стали мирные жители, нет, сообщения о раненых изучаются, говорится в сообщении.  

Ликвидация лидера организации, как отмечает CENTCOM, снизит способность ИГ планировать и проводить террористические атаки. В командовании заявили, что ИГ все еще остается угрозой не только для региона, но и в местах «далеко за его пределами». Операции американских военных вместе с партнерами в Ираке и Сирии будут продолжаться до окончательного поражения группировки.

В июле прошлого года вооруженные силы США при помощи беспилотников нанесли в Сирии удар по двум высокопоставленным членам ИГ, один из них был убит. Военное присутствие США в Сирии сохраняется до сих пор, несмотря на протесты местных властей, которые называют пребывание американских войск на территории своей страны незаконным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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