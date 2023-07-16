США не намерены пополнять свои запасы кассетных боеприпасов после поставок Украине
После передачи Украине кассетных боеприпасов Вашингтон не планирует восстанавливать собственный запас бомб, заявил в интервью NBC News советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Наш текущий план – не восстанавливать этот запас», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Салливана, США намерены увеличить запасы 155-миллиметровых снарядов, которые не являются кассетными. Он также заявил, что «моральный авторитет» США в контексте поставок исходит из поддержки Украины.
7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. Через неделю Пентагон сообщил, что вооружение уже находится на Украине. До этого в американском военном ведомстве говорили, что риски для гражданского населения, связанные с применением кассетных боеприпасов украинской армией, не превышают обеспокоенности по поводу победы России в конфликте на Украине.
В Кремле на фоне поставок предупредили, что в случае применения Украиной такого вооружения Россия будет вынуждена принять контрмеры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Вашингтона, вспомнила слова бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая в феврале 2022 г. заявляла, что применение кассетных боеприпасов является военным преступлением. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснял решение Вашингтона о поставках кассетных боеприпасов дефицитом у США снарядов 155-го калибра.