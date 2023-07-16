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Политика

Совбез ООН проведет заседание по Украине по запросу Великобритании

Ведомости

Совет Безопасности ООН проведет заседание по украинскому кризису по запросу Великобритании. Мероприятие состоится 17 июля в 22.00 по Москве, рассказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Завтра, 17 июля, в 22.00 по Москве в Совбезе ООН пройдет очередное обсуждение украинского кризиса, запрошенное британским председательством в совете», – говорится в сообщении.

Полянский отметил, что от стран Запада в заседании примут участие несколько министров иностранных дел, которые постараются организовать «максимально громкое антироссийское шоу». Однако, по его словам, российской стороне тоже есть что сказать.

«Будут и сюрпризы, раскрывать их здесь пока не стоит», – заключил дипломат.

Ранее по теме: Захарова призвала ООН осудить атаку беспилотника вблизи Курской АЭС

15 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ООН обратить внимание на удар украинского беспилотника по городу Курчатов и «подвергнуть жесткому осуждению безответственное поведение Киева», который пытался обстрелять Курскую АЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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