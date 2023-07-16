Совбез ООН проведет заседание по Украине по запросу Великобритании
Совет Безопасности ООН проведет заседание по украинскому кризису по запросу Великобритании. Мероприятие состоится 17 июля в 22.00 по Москве, рассказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
«Завтра, 17 июля, в 22.00 по Москве в Совбезе ООН пройдет очередное обсуждение украинского кризиса, запрошенное британским председательством в совете», – говорится в сообщении.
Полянский отметил, что от стран Запада в заседании примут участие несколько министров иностранных дел, которые постараются организовать «максимально громкое антироссийское шоу». Однако, по его словам, российской стороне тоже есть что сказать.
«Будут и сюрпризы, раскрывать их здесь пока не стоит», – заключил дипломат.
15 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ООН обратить внимание на удар украинского беспилотника по городу Курчатов и «подвергнуть жесткому осуждению безответственное поведение Киева», который пытался обстрелять Курскую АЭС.