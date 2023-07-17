Американская чиповая ассоциация призвала Байдена воздержаться от санкций к КНР
Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) США призвала администрацию прзидента США Джо Байдена «воздержаться» от введения новых ограничений в отношении продаж микросхем в Китай. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на заявление организации.
Ранее The Wall Street Journal и Financial Times со ссылкой на источники писали, что администрация президента США рассматривает возможность введения в ближайшем будущем новых ограничений на экспорт в Китай чипов для сферы искусственного интеллекта (ИИ), которые могут использоваться в военных технологиях.
Отмечалось, что под новые ограничения могут попасть ускорители вычислений, созданные с использованием технологий американского происхождения. Такие ограничения вводятся в дополнение к мерам экспортного контроля, которые были анонсированы США еще осенью 2022 г. Власти США опасаются, что КНР может использовать такие чипы для разработки оружия и хакерских атак.
Заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин рассказывал «Ведомостям», что новые ограничения американских властей не смогут подорвать амбиции Китая в области ИИ, но скажутся негативно на его возможностях. Запрет на экспорт затормозит новые достижения КНР в сфере ИИ, так как Nvidia – ведущий производитель подобных чипов. Вероятнее всего, Китай уже занимается разработкой собственных аналогов, но открытым остается вопрос, сколько времени займет выход на полноценное масштабированное производство, отмечал Луконин.