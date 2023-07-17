Американская чиповая ассоциация призвала Байдена воздержаться от санкций к КНР

Заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин рассказывал «Ведомостям», что новые ограничения американских властей не смогут подорвать амбиции Китая в области ИИ, но скажутся негативно на его возможностях. Запрет на экспорт затормозит новые достижения КНР в сфере ИИ, так как Nvidia – ведущий производитель подобных чипов. Вероятнее всего, Китай уже занимается разработкой собственных аналогов, но открытым остается вопрос, сколько времени займет выход на полноценное масштабированное производство, отмечал Луконин.