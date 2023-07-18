Главы МИД Турции и России обсудили варианты вывоза зерна в нуждающиеся страны

17 июля российский МИД заявил, что Москва выходит из зерновой сделки. Речь идет в том числе об отзыве гарантий безопасности судоходства, сворачивании морского гуманитарного коридора, расформировании Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле и восстановлении режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря. Тогда же в заявлении МИДа подчеркивалось, что на беднейшие страны, такие как Йемен, Афганистан, Судан, Сомали и Эфиопия, пришлось меньше 3% продовольствия в рамках зерновой сделки, в то время как «в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов» было отправлено свыше 70% грузов.