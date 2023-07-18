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Главы МИД Турции и России обсудили варианты вывоза зерна в нуждающиеся страны

Ведомости

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили черноморскую инициативу и варианты вывоза зерна в нуждающиеся страны. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

В МИДе уточнили, что инициатором телефонного разговора стала турецкая сторона.

«В качестве альтернативы «черноморской инициативе» министры рассмотрели иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам, не зависящие от подрывных действий Киева и его западных покровителей», – сообщили в ведомстве.

В ходе беседы Лавров указал, что черноморские договоренности были прекращены с 18 июля, так как российская часть не выполнялась, а Киев «откровенно коммерциализировал» сделку.

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Также министры во время разговора обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и договорились поддерживать контакты.

17 июля российский МИД заявил, что Москва выходит из зерновой сделки. Речь идет в том числе об отзыве гарантий безопасности судоходства, сворачивании морского гуманитарного коридора, расформировании Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле и восстановлении режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря. Тогда же в заявлении МИДа подчеркивалось, что на беднейшие страны, такие как Йемен, Афганистан, Судан, Сомали и Эфиопия, пришлось меньше 3% продовольствия в рамках зерновой сделки, в то время как «в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов» было отправлено свыше 70% грузов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил 17 июля, что действие сделки прекращается, так как российская часть не выполняется. При этом Москва готова вернуться к реализации договоренностей, как только будут выполнены ее условия.

Соглашение по зерну было заключено 22 июля 2022 г. между представителями Турции, ООН, России и Украины. Украинская часть сделки подразумевала беспрепятственный вывоз зерна из портов Одессы, Южного и Черноморска, российская – облегчение ограничений в отношении экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. С тех пор соглашение неоднократно продлевалось, а последняя договоренность была достигнута в мае и сделку продлили до 17 июля.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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