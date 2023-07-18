США выделят $250 млн для поддержки Украины после прекращения зерновой сделки
США дополнительно выделят Украине $250 млн для поддержки сельскохозяйственного сектора страны. Об этом сообщили в американском Агентстве по международному развитию.
«Соединенные Штаты через свою Инициативу по повышению устойчивости сельского хозяйства Украины (AGRI-Ukraine) выделяют дополнительные $250 млн для поддержки сельскохозяйственного сектора Украины», – говорится в сообщении. Общий объем выделенных Киеву средств в рамках этой программы составит $350 млн.
В заявлении подчеркивается, что выход России из черноморской инициативы «серьезно сократил количество зерна, которое Украина может поставлять миру».
17 июля российский МИД заявил, что Москва выходит из зерновой сделки. Речь идет в том числе об отзыве гарантий безопасности судоходства, сворачивании морского гуманитарного коридора, расформировании Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле и восстановлении режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря.
При этом Киев планирует без участия России продолжить использовать черноморский коридор для вывоза зерна, говорил президент Украины Владимир Зеленский.
Соглашение по зерну было заключено 22 июля 2022 г. между представителями Турции, ООН, России и Украины. Украинская часть сделки подразумевала беспрепятственный вывоз зерна из портов Одессы, Южного и Черноморска, российская – облегчение ограничений в отношении экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. С тех пор соглашение неоднократно продлевалось, а последняя договоренность была достигнута в мае и сделку продлили до 17 июля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что действие сделки прекращается, так как российская часть не выполняется. При этом Москва готова вернуться к реализации договоренностей, как только будут выполнены ее условия.