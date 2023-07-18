США выделят $250 млн для поддержки Украины после прекращения зерновой сделки

Соглашение по зерну было заключено 22 июля 2022 г. между представителями Турции, ООН, России и Украины. Украинская часть сделки подразумевала беспрепятственный вывоз зерна из портов Одессы, Южного и Черноморска, российская – облегчение ограничений в отношении экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. С тех пор соглашение неоднократно продлевалось, а последняя договоренность была достигнута в мае и сделку продлили до 17 июля.