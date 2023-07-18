МИД России назвал новые санкции Великобритании «проявлением неприкрытого лицемерия»
Новые санкции Великобритании в отношении России являются «проявлением неприкрытого лицемерия», считают в МИД России. Комментарий официального представитель ведомства Марии Захаровой опубликован на сайте министерства.
«Рассматриваем откровенно враждебные действия Лондона в том числе и как новые проявления неприкрытого лицемерия, ставшего визитной карточкой британской внешней политики», – приводит слова Захаровой пресс-служба.
По словам представителя, Лондон, демонстрируя «фальшивую “заботу о детях”», продолжает поставлять вооружения Украине, которые используются «для обстрелов мирного населения и гражданской инфраструктуры Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, республики Крым и других регионов России».
Захарова отметила, что никакие «санкционные судороги» не позволят Великобритании повлиять на «суверенный курс России». «Цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты в полном объеме», – заключила официальный представитель МИДа.
17 июля Лондон внес в свой санкционный список 13 человек и одну организацию. В перечне оказались министр культуры Ольга Любимова, уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко и др. Под санкции также попал детский лагерь «Артек». В качестве причины для этого решения названа поддержка «принудительной депортации украинских детей» в Россию.
В июне Верховная рада Украины опубликовала обращение к Комитету ООН по правам человека, Комитету ООН по правам ребенка, Международному суду ООН, Верховному комиссару по делам беженцев ООН о якобы «похищении и принудительной депортации украинских детей» на территорию России. Захарова назвала заявления украинских властей ложными и циничными. По ее данным, из республик Донбасса и опасных территорий Украины было эвакуировано в Россию более 2 млн человек. Из них 325 000 – дети. Она уточнила, что все люди уехали добровольно, «спасая свою жизнь и жизнь своих детей».