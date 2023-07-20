Российские владельцы недвижимости в Финляндии попросят ослабить ограничения на въезд

С 10 июля Финляндия ужесточила правила въезда для российских студентов, владельцев недвижимости и лиц, совершающих деловые поездки. В частности, деловым путешественникам из России будет запрещен транзит через Финляндию в другие страны, а для прибытия в республику нужны будут «веские основания». Аналогичное основание для личного приезда понадобится и владельцам недвижимости. Студентам разрешат въезд в том случае, если они участвуют в программах, ведущих к получению ученой степени. Для всех остальных россиян въезд и транзит будут по-прежнему ограничены.