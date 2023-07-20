Российские владельцы недвижимости в Финляндии попросят ослабить ограничения на въезд
Россияне, имеющие недвижимость в Финляндии, намерены обратиться с петицией к президенту Саули Ниинистё с просьбой облегчить въезд в страну. Об этом сообщает местная газета Helsingin Sanomat.
Уточняется, что подписи к петиции начали собирать еще в прошлом году, но затем ее отозвали, так как документ не учитывал интересы собственников лесных и земельных участков. Новую версию петиции, которую планируют направить президенту в ближайшие дни, уже подписали 750 человек.
«Российские владельцы недвижимости, расположенной в Финляндии, являются исключительно миролюбивыми гражданскими лицами, не представляющими опасности для безопасности Финляндии», – приводит слова из петиции газета.
С 10 июля Финляндия ужесточила правила въезда для российских студентов, владельцев недвижимости и лиц, совершающих деловые поездки. В частности, деловым путешественникам из России будет запрещен транзит через Финляндию в другие страны, а для прибытия в республику нужны будут «веские основания». Аналогичное основание для личного приезда понадобится и владельцам недвижимости. Студентам разрешат въезд в том случае, если они участвуют в программах, ведущих к получению ученой степени. Для всех остальных россиян въезд и транзит будут по-прежнему ограничены.
6 июля МИД РФ объявил о закрытии генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября, а также о высылке девяти финских дипломатов. Этот шаг стал ответом на июньское решение Хельсинки выслать девять российских дипломатов, заподозренных властями страны в работе на разведку.
После этого решения президент Финляндии сообщил о подготовке ответных мер в отношении России. 19 июля стало известно, что Финляндия отзовет разрешение на деятельность генерального консульства России в Турку с 1 октября 2023 г.