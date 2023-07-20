Газета
Политика

Российские владельцы недвижимости в Финляндии попросят ослабить ограничения на въезд

Ведомости

Россияне, имеющие недвижимость в Финляндии, намерены обратиться с петицией к президенту Саули Ниинистё с просьбой облегчить въезд в страну. Об этом сообщает местная газета Helsingin Sanomat.

Уточняется, что подписи к петиции начали собирать еще в прошлом году, но затем ее отозвали, так как документ не учитывал интересы собственников лесных и земельных участков. Новую версию петиции, которую планируют направить президенту в ближайшие дни, уже подписали 750 человек.

«Российские владельцы недвижимости, расположенной в Финляндии, являются исключительно миролюбивыми гражданскими лицами, не представляющими опасности для безопасности Финляндии», – приводит слова из петиции газета.

Ранее по теме: Финляндия ужесточит въезд бизнесменам, студентам и владельцам недвижимости из РФ

С 10 июля Финляндия ужесточила правила въезда для российских студентов, владельцев недвижимости и лиц, совершающих деловые поездки. В частности, деловым путешественникам из России будет запрещен транзит через Финляндию в другие страны, а для прибытия в республику нужны будут «веские основания». Аналогичное основание для личного приезда понадобится и владельцам недвижимости. Студентам разрешат въезд в том случае, если они участвуют в программах, ведущих к получению ученой степени. Для всех остальных россиян въезд и транзит будут по-прежнему ограничены.

6 июля МИД РФ объявил о закрытии генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября, а также о высылке девяти финских дипломатов. Этот шаг стал ответом на июньское решение Хельсинки выслать девять российских дипломатов, заподозренных властями страны в работе на разведку.

После этого решения президент Финляндии сообщил о подготовке ответных мер в отношении России. 19 июля стало известно, что Финляндия отзовет разрешение на деятельность генерального консульства России в Турку с 1 октября 2023 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных