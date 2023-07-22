Володин заявил о желании Польши «вернуть» свои территории на Украине

Спикер Госдумы указал на решения президента Зеленского, которые стали «огромной трагедией» для украинских граждан. В частности, речь идет о законе, который «фактически приравняет поляков к украинцам»: он предоставляет им право находиться на территории страны без разрешений на трудоустройство, обучение, медобслуживание, и ряд выплат. Кроме того, по словам Володина, в Сумской и Черниговской областях из домов «выгоняют украинцев, стремясь заменить их на лояльных нацистам переселенцев-поляков». Польский язык в стране навязывается, его включили в список экзаменов в вузы, а украинцев обращают в католичество, добавил он. Зеленский ведет процесс «ополячивания» страны в надежде подольше удержаться во власти, считает Володин.