Газета
Политика

Володин заявил о желании Польши «вернуть» свои территории на Украине

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский ведет процесс «ополячивания» страны, Польша хочет «вернуть» Восточные Кресы, включающие территорию Западной Украины, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По мнению Володина, США и Евросоюз «осуществляют геноцид» народа Украины.

«Согласно их идеологии, сотни тысяч жителей Украины должны погибнуть на фронте (для этого киевскому режиму поставляется все большее количество вооружения), а остальные – потерять свою национальную идентичность. Для решения этой задачи используются имперские амбиции Польши», – написал он.

Ранее по теме: Сейм Польши призвал Украину признать вину в Волынской резне

Спикер Госдумы указал на решения президента Зеленского, которые стали «огромной трагедией» для украинских граждан. В частности, речь идет о законе, который «фактически приравняет поляков к украинцам»: он предоставляет им право находиться на территории страны без разрешений на трудоустройство, обучение, медобслуживание, и ряд выплат. Кроме того, по словам Володина, в Сумской и Черниговской областях из домов «выгоняют украинцев, стремясь заменить их на лояльных нацистам переселенцев-поляков». Польский язык в стране навязывается, его включили в список экзаменов в вузы, а украинцев обращают в католичество, добавил он. Зеленский ведет процесс «ополячивания» страны в надежде подольше удержаться во власти, считает Володин.

«На этом фоне создано 25-тысячное воинское соединение, состоящее в основном из польских и литовских вооруженных солдат, готовых к оккупации Западной Украины. Поляки хотят вернуть себе, как они считают, свои исторические земли – Восточные Кресы. Граждане Украины на этих территориях им не нужны», – заключил спикер Госдумы.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Ранее президент России Владимир Путин поручил директору Службы внешней разведки (СВР) Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины. Во время совещания с постоянным членами Совета безопасности Нарышкин сообщил, что у руководства Польши усиливается настрой на введение контроля над западными территориями Украины. По его словам, это могут оформить как «исполнение союзнических обязательств в рамках польско-литовско-украинской инициативы в сфере безопасности – это так называемый Люблинский треугольник». Нарышкин заявил, что за такими «опасными планами» Варшавы надо внимательно следить.

Путин отметил, что создается регулярное воинское соединение, которое затем могут использовать для «последующей оккупации территорий» запада Украины. Он подчеркнул, что западные территории нынешней Польши – «это подарок Сталина полякам».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных