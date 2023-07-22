В зоне спецоперации погиб военный корреспондент Ростислав Журавлев
Военный корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлев погиб в зоне спецоперации, он попал под обстрел со стороны Украины, передает агентство.
Ранения при обстреле, который произошел в районе Пятихатки, также получил фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что Журавлев погиб 22 июля в результате обстрела гражданской машины, которая следовала от города Васильевка Запорожской области к селу Владимировка. Михальчевский, по его данным, получил ранения разной степени тяжести, он находится в больнице.
Кроме того, о ранении своих сотрудников сообщили «Известия». По данным издания, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков получили ранения при обстреле Запорожской области.
«У Польшакова четыре осколочных ранения, одно из которых навылет. У Шикова осколки в мягких тканях и небольшой перелом тазобедренных костей», – сообщается в Telegram-канале издания. Там добавили, что под огонь попали также журналисты ТАСС и «России».
В мае прошлого года в ДНР пострадала съемочная группа военного корреспондента RT Валентина Горшенина. Операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения ног и спины. До этого российские журналисты, в том числе корреспондент агентства «РИА Новости», попали под обстрел украинских военных в поселке Фрунзе. Прошлым летом военного корреспондента RT Андрея Филатова ранили в районе Авдеевки, он получил осколочное ранение. Осенью под обстрел в зоне спецоперации попала съемочная группа телеканала «Звезда», также при взрыве в Запорожской области пострадала съемочная группа «ТВ Центра».
В июне текущего года президент РФ Владимир Путин отметил «огромную» работу СМИ во время спецоперации. На встрече с военкорами он заявил, что благодаря работе СМИ в России удалось выстроить единство общества, которое в ходе военной операции проявило нужную стране сплоченность.