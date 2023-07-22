Газета
Политика

В зоне спецоперации погиб военный корреспондент Ростислав Журавлев

Ведомости

Военный корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлев погиб в зоне спецоперации, он попал под обстрел со стороны Украины, передает агентство.

Ранения при обстреле, который произошел в районе Пятихатки, также получил фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что Журавлев погиб 22 июля в результате обстрела гражданской машины, которая следовала от города Васильевка Запорожской области к селу Владимировка. Михальчевский, по его данным, получил ранения разной степени тяжести, он находится в больнице.

Кроме того, о ранении своих сотрудников сообщили «Известия». По данным издания, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков получили ранения при обстреле Запорожской области. 

«У Польшакова четыре осколочных ранения, одно из которых навылет. У Шикова осколки в мягких тканях и небольшой перелом тазобедренных костей», – сообщается в Telegram-канале издания. Там добавили, что под огонь попали также журналисты ТАСС и «России».

В мае прошлого года в ДНР пострадала съемочная группа военного корреспондента RT Валентина Горшенина. Операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения ног и спины. До этого российские журналисты, в том числе корреспондент агентства «РИА Новости», попали под обстрел украинских военных в поселке Фрунзе. Прошлым летом военного корреспондента RT Андрея Филатова ранили в районе Авдеевки, он получил осколочное ранение. Осенью под обстрел в зоне спецоперации попала съемочная группа телеканала «Звезда», также при взрыве в Запорожской области пострадала съемочная группа «ТВ Центра».

В июне текущего года президент РФ Владимир Путин отметил «огромную» работу СМИ во время спецоперации. На встрече с военкорами он заявил, что благодаря работе СМИ в России удалось выстроить единство общества, которое в ходе военной операции проявило нужную стране сплоченность.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных