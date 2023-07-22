В зоне спецоперации погиб военный корреспондент Ростислав Журавлев

В мае прошлого года в ДНР пострадала съемочная группа военного корреспондента RT Валентина Горшенина. Операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения ног и спины. До этого российские журналисты, в том числе корреспондент агентства «РИА Новости», попали под обстрел украинских военных в поселке Фрунзе. Прошлым летом военного корреспондента RT Андрея Филатова ранили в районе Авдеевки, он получил осколочное ранение. Осенью под обстрел в зоне спецоперации попала съемочная группа телеканала «Звезда», также при взрыве в Запорожской области пострадала съемочная группа «ТВ Центра».