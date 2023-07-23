Гладков рассказал о сброшенной на Белгородскую область взрывчатке
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили за предыдущий день, 22 июля, семь взрывных устройств с беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в сводке ударов по регионе. Во всех случаях, по его данным, обошлось без последствий.
В частности, в Белгородском районе по селу Журавлевка было выпущено 15 артиллерийских снарядов, а с БПЛА украинские военные сбросили две гранаты. Обстрелу из миномета подверглась окраина села Прилесье Краснояружского района. Кроме того, ВСУ сбросили с дронов два неустановленных взрывных устройства.
«Также на окраине Репяховки с БПЛА сброшено одно неустановленное взрывное устройство. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
В селе Середа Шебекинского округа, по данным властей, беспилотник сбросил два взрывных устройства, никто не пострадал. Под минометный обстрел в субботу также попали Валуйский, Волоконовский и Грайворонский округа, разрушений и жертв нет.
19 июля Гладков сообщил о сбитом системой ПВО беспилотнике в Валуйском городском округе, а в начале июля беспилотник самолетного типа был сбит над Белгородом. В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».