Гладков рассказал о сброшенной на Белгородскую область взрывчатке

В частности, в Белгородском районе по селу Журавлевка было выпущено 15 артиллерийских снарядов, а с БПЛА украинские военные сбросили две гранаты. Обстрелу из миномета подверглась окраина села Прилесье Краснояружского района. Кроме того, ВСУ сбросили с дронов два неустановленных взрывных устройства.