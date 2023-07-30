Суд арестовал замглавы Архангельска по делу о получении взятки
Суд в Архангельске арестовал заместителя главы городского округа «Город Архангельск», задержанного по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по региону.
Меру пресечения избрал 30 июля Ломоносовский районный суд города Архангельска. По этому делу проходит еще один подозреваемый, его суд отправил под домашний арест, уточнили в СК.
Ведомство не называет фамилии фигурантов уголовного дела, однако местные СМИ пишут, что речь идет о заместителе мэра города Владиславе Шевцове. 29.ru со ссылкой на следствие отмечает, что подозреваемые на протяжении двух лет каждый месяц получали от бизнесмена взятку в сумме 150 000 руб. за «осуществление заинтересованным лицом предпринимательской деятельности на полигоне твердых бытовых отходов» на Окружном шоссе в Архангельске. Общая сумма полученных взяток превышает 3,5 млн руб., пишут СМИ.