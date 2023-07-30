Газета
Политика

Суд арестовал замглавы Архангельска по делу о получении взятки

Ведомости

Суд в Архангельске арестовал заместителя главы городского округа «Город Архангельск», задержанного по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по региону. 

Меру пресечения избрал 30 июля Ломоносовский районный суд города Архангельска. По этому делу проходит еще один подозреваемый, его суд отправил под домашний арест, уточнили в СК. 

Ведомство не называет фамилии фигурантов уголовного дела, однако местные СМИ пишут, что речь идет о заместителе мэра города Владиславе Шевцове. 29.ru со ссылкой на следствие отмечает, что подозреваемые на протяжении двух лет каждый месяц получали от бизнесмена взятку в сумме 150 000 руб. за «осуществление заинтересованным лицом предпринимательской деятельности на полигоне твердых бытовых отходов» на Окружном шоссе в Архангельске. Общая сумма полученных взяток превышает 3,5 млн руб., пишут СМИ.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных