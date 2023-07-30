Суд арестовал замглавы Архангельска по делу о получении взятки

Ведомство не называет фамилии фигурантов уголовного дела, однако местные СМИ пишут, что речь идет о заместителе мэра города Владиславе Шевцове. 29.ru со ссылкой на следствие отмечает, что подозреваемые на протяжении двух лет каждый месяц получали от бизнесмена взятку в сумме 150 000 руб. за «осуществление заинтересованным лицом предпринимательской деятельности на полигоне твердых бытовых отходов» на Окружном шоссе в Архангельске. Общая сумма полученных взяток превышает 3,5 млн руб., пишут СМИ.