Песков анонсировал переговоры Путина и Эрдогана 2 августа

Ранее Эрдоган неоднократно заявлял о желании переговорить с российским коллегой и обсудить в том числе и зерновую сделку. В середине июля он отмечал, что Турция готовится к визиту Путина в августе. Эрдоган сообщал о планах обсудить с Путиным покупку нескольких российских самолетов-амфибий для борьбы с лесными пожарами, а также лично переговорить с ним по поводу передачи командиров украинского батальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен) Киеву. Однако Песков заявлял, что дата проведения переговоров двух лидеров пока не определена.