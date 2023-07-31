Песков анонсировал переговоры Путина и Эрдогана 2 августа
Телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана запланирован на 2 августа. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Действительно, телефонный разговор, как и сказал Путин, планируется на среду», – уточнил Пеков.
29 июля Путин рассказал журналистам, что он договорился с Эрдоганом о встрече, при этом не исключил визит турецкого лидера в Россию. Путин также пояснил, что они пытались переговорить по телефону, но предложенное Эрдоганом время не подошло ему. А время, которое предложил президент России, не подошло турецкому лидеру. «Ну, договорились на разговор, по-моему, на среду. Переговорим там и решим», – уточнял Путин.
Ранее Эрдоган неоднократно заявлял о желании переговорить с российским коллегой и обсудить в том числе и зерновую сделку. В середине июля он отмечал, что Турция готовится к визиту Путина в августе. Эрдоган сообщал о планах обсудить с Путиным покупку нескольких российских самолетов-амфибий для борьбы с лесными пожарами, а также лично переговорить с ним по поводу передачи командиров украинского батальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен) Киеву. Однако Песков заявлял, что дата проведения переговоров двух лидеров пока не определена.
25 июля помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам о том, что Путин может посетить Турцию и Китай, точные даты визитов он называть не стал. По его словам, Путин обещал Эрдогану приехать в Турцию. При этом Ушаков отметил, что в ходе этого визита или в ходе предстоящих телефонных контактов с Эрдоганом будут затронуты вопросы зерновой сделки.