Украина договорилась с Хорватией об использовании ее портов для вывоза зерна
Украина договорилась с Хорватией об использовании хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для вывоза украинского зерна. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить наиболее эффективные маршруты в эти порты и максимально воспользоваться этой возможностью», – рассказал Кулеба. Его слова приводятся в сообщении на сайте украинского МИДа.
Уточняется, что на Украину с визитом прибыл министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман. В ходе встречи с Кулебой министры обсудили как украинский продовольственный экспорт, так и военную помощь республики. Кулеба не стал подробно комментировать вопросы с оружием, отметив лишь, что есть конкретные договоренности, а помощь Хорватии «очень солидна». Уточняется, что Хорватия поддержала «формулу мира» Зеленского.
Россия покинула зерновую инициативу, соглашение о которой было подписано 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины, 17 июля. В Кремле объяснили это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции. Президент РФ Владимир Путин при этом отмечал, что сделка может быть возобновлена в случае выполнения требований России.
При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев планирует продолжить черноморскую инициативу и без России. 21 июля он обсудил возможность продления зерного соглашения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.