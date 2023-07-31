Украина договорилась с Хорватией об использовании ее портов для вывоза зерна

«Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить наиболее эффективные маршруты в эти порты и максимально воспользоваться этой возможностью», – рассказал Кулеба. Его слова приводятся в сообщении на сайте украинского МИДа.