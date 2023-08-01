Суд отказался исключать лидера группы «Ногу свело!» Покровского из перечня иноагентов

Минюст признал Покровского иноагентом 31 марта. Поводом стал сбор средств в поддержку Украины, а также негативные высказывания музыканта в адрес граждан России. Кроме того, как утверждает Минюст, Покровский «активно взаимодействовал с иностранными структурами». В начале июля стало известно, что Покровский подал иск к Минюсту с требованием исключить его из реестра иноагентов.