Суд отказался исключать лидера группы «Ногу свело!» Покровского из перечня иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы отказался исключать лидера музыкальной рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан в России иноагентом) из перечня иноагентов, подтвердили «Ведомостям» в суде.
Минюст признал Покровского иноагентом 31 марта. Поводом стал сбор средств в поддержку Украины, а также негативные высказывания музыканта в адрес граждан России. Кроме того, как утверждает Минюст, Покровский «активно взаимодействовал с иностранными структурами». В начале июля стало известно, что Покровский подал иск к Минюсту с требованием исключить его из реестра иноагентов.
В конце марта Хорошевский районный суд Москвы прекратил дело о дискредитации армии против лидера «Ногу свело!». Причиной стало истечение сроков давности привлечения к административной ответственности, пояснили в суде.
Сейчас коллектив находится за рубежом, у группы гастрольный тур. Согласно данным на сайте музыкального объединения, ближайшие концерты состоятся в Эстонии, США и Израиле. Ранее «Ногу свело!» и ее лидер выступили против проведения спецоперации.