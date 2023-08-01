Газета
Политика

Суд отказался исключать лидера группы «Ногу свело!» Покровского из перечня иноагентов

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы отказался исключать лидера музыкальной рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан в России иноагентом) из перечня иноагентов, подтвердили «Ведомостям» в суде.

Минюст признал Покровского иноагентом 31 марта. Поводом стал сбор средств в поддержку Украины, а также негативные высказывания музыканта в адрес граждан России. Кроме того, как утверждает Минюст, Покровский «активно взаимодействовал с иностранными структурами». В начале июля стало известно, что Покровский подал иск к Минюсту с требованием исключить его из реестра иноагентов. 

В конце марта Хорошевский районный суд Москвы прекратил дело о дискредитации армии против лидера «Ногу свело!». Причиной стало истечение сроков давности привлечения к административной ответственности, пояснили в суде. 

Сейчас коллектив находится за рубежом, у группы гастрольный тур. Согласно данным на сайте музыкального объединения, ближайшие концерты состоятся в Эстонии, США и Израиле. Ранее «Ногу свело!» и ее лидер выступили против проведения спецоперации.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных