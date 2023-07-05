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Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский попробует оспорить статус иноагента

Ведомости

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский (признан в РФ иноагентом) обратился в Замоскворецкий районный суд с иском к Минюсту России с требованием исключить его из реестра иностранных агентов, следует из картотеки судебных дел.

Согласно данным базы, иск к ведомству поступил в райсуд 20 июня. Заявление приняли к производству на следующий день. Судебное заседание по делу назначено на 17 июля в 10:40 мск. 

Минюст признал Покровского иноагентом 31 марта. Поводом стал сбор средств в поддержку Украины, а также негативные высказывания музыканта в адрес граждан России. Кроме того, как утверждает Минюст, Покровский «активно взаимодействовал с иностранными структурами». 

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За несколько дней до этого Хорошевский районный суд Москвы прекратил дело о дискредитации армии против лидера «Ногу свело!». Причиной стало истечение сроков давности привлечения к административной ответственности, пояснили в суде. 

Ранее «Ногу свело!» и ее лидер выступили против проведения спецоперации. Сейчас коллектив находится за рубежом, у группы гастрольный тур. Согласно данным на сайте музыкального объединения, ближайшие концерты состоятся в Аргентине, США и Израиле.

До этого иски к Минюсту с требованием снять с них статус иноагента подали певица Земфира (признана иноагентом 10 февраля), музыкант и продюсер Семен Слепаков (признан иноагентом 14 апреля), юморист Максим Галкин (признан иноагентом 16 сентября 2022 г.) и блогер Илья Варламов (признан иноагентом 23 марта). Суд отклонил иски каждого из них.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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