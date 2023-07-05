Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский попробует оспорить статус иноагента

До этого иски к Минюсту с требованием снять с них статус иноагента подали певица Земфира (признана иноагентом 10 февраля), музыкант и продюсер Семен Слепаков (признан иноагентом 14 апреля), юморист Максим Галкин (признан иноагентом 16 сентября 2022 г.) и блогер Илья Варламов (признан иноагентом 23 марта). Суд отклонил иски каждого из них.