Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский попробует оспорить статус иноагента
Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский (признан в РФ иноагентом) обратился в Замоскворецкий районный суд с иском к Минюсту России с требованием исключить его из реестра иностранных агентов, следует из картотеки судебных дел.
Согласно данным базы, иск к ведомству поступил в райсуд 20 июня. Заявление приняли к производству на следующий день. Судебное заседание по делу назначено на 17 июля в 10:40 мск.
Минюст признал Покровского иноагентом 31 марта. Поводом стал сбор средств в поддержку Украины, а также негативные высказывания музыканта в адрес граждан России. Кроме того, как утверждает Минюст, Покровский «активно взаимодействовал с иностранными структурами».
За несколько дней до этого Хорошевский районный суд Москвы прекратил дело о дискредитации армии против лидера «Ногу свело!». Причиной стало истечение сроков давности привлечения к административной ответственности, пояснили в суде.
Ранее «Ногу свело!» и ее лидер выступили против проведения спецоперации. Сейчас коллектив находится за рубежом, у группы гастрольный тур. Согласно данным на сайте музыкального объединения, ближайшие концерты состоятся в Аргентине, США и Израиле.
До этого иски к Минюсту с требованием снять с них статус иноагента подали певица Земфира (признана иноагентом 10 февраля), музыкант и продюсер Семен Слепаков (признан иноагентом 14 апреля), юморист Максим Галкин (признан иноагентом 16 сентября 2022 г.) и блогер Илья Варламов (признан иноагентом 23 марта). Суд отклонил иски каждого из них.