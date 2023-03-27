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Суд прекратил дело о дискредитации армии против лидера группы «Ногу свело!»

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Хорошевский районный суд Москвы прекратил дело о дискредитации армии в отношении основателя группы «Ногу свело!» Максима Покровского. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Постановлением Хорошевского районного суда города Москвы от 27 марта 2023 г. производство по административному делу в отношении Покровского Максима Сергеевича, основателя группы «Ногу свело!», по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности», — говорится в сообщении.

По указанной статье музыканту грозил штраф до 50 000 руб. 

Дело на Покровского завели 13 марта. Ранее «Ногу свело!» и ее лидер выступили против проведения спецоперации. Сейчас коллектив находится за рубежом, у группы гастрольный тур по Европе, а также США. Согласно данным на сайте музыкального объединения, ближайший концерт состоится 6 апреля в Тампе (штат Флорида, США).

Ранее несколько артистов уже были оштрафованы по статье о дискредитации армии. В августе 2022 г. за высказывания со сцены на тему боевых действий на Украине лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук получил штраф в размере 50 000 руб. Также в декабре суд обязал выплатить 45 000 руб. по той же статье рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в России иноагентом).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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