Суд прекратил дело о дискредитации армии против лидера группы «Ногу свело!»

Ранее несколько артистов уже были оштрафованы по статье о дискредитации армии. В августе 2022 г. за высказывания со сцены на тему боевых действий на Украине лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук получил штраф в размере 50 000 руб. Также в декабре суд обязал выплатить 45 000 руб. по той же статье рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в России иноагентом).