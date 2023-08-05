Представитель Бразилии призвал привлечь Россию к переговорам по Украине
На переговорах по поиску путей разрешения украинского кризиса, которые проходят на территории Саудовской Аравии при участии порядка 40 стран, должна присутствовать и Россия, заявил специальный советник президента Бразилии Селсу Аморим в рамках мероприятия. Об этом сообщает местный портал G1.
«Любые настоящие переговоры должны включать все стороны [конфликта]», — приводит издание выдержку из заявления Аморима, который призвал участников переговоров найти способ пригласить Россию принять в них участие.
Ранее 5 августа в саудовской Джидде начались двухдневные переговоры советников по нацбезопасности и политических советников, где Украина должна представить свою «формулу мира». Во встрече принимают участие порядка 40 государств, но она проходит без участия России.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что Москва будет следить за переговорами в Джидде, а официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «если переговоры Саудовской Аравии по Украине помогут Западу понять всю тупиковость «плана [президента Владимира] Зеленского», то они будут не бесполезными».
31 июля президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его страна не намерена принимать участие в этих переговорах, поскольку в них не участвуют все стороны конфликта. Кроме того, СМИ сообщали, что Саудовская Аравия намерена проинформировать Россию об итогах переговоров.