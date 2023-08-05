Представитель Бразилии призвал привлечь Россию к переговорам по Украине

31 июля президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его страна не намерена принимать участие в этих переговорах, поскольку в них не участвуют все стороны конфликта. Кроме того, СМИ сообщали, что Саудовская Аравия намерена проинформировать Россию об итогах переговоров.