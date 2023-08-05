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Политика

Представитель Бразилии призвал привлечь Россию к переговорам по Украине

Ведомости

На переговорах по поиску путей разрешения украинского кризиса, которые проходят на территории Саудовской Аравии при участии порядка 40 стран, должна присутствовать и Россия, заявил специальный советник президента Бразилии Селсу Аморим в рамках мероприятия. Об этом сообщает местный портал G1.

«Любые настоящие переговоры должны включать все стороны [конфликта]», — приводит издание выдержку из заявления Аморима, который призвал участников переговоров найти способ пригласить Россию принять в них участие.

Ранее по теме: СМИ: Саудовская Аравия сообщит России итоги встречи по Украине

Ранее 5 августа в саудовской Джидде начались двухдневные переговоры советников по нацбезопасности и политических советников, где Украина должна представить свою «формулу мира». Во встрече принимают участие порядка 40 государств, но она проходит без участия России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что Москва будет следить за переговорами в Джидде, а официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «если переговоры Саудовской Аравии по Украине помогут Западу понять всю тупиковость «плана [президента Владимира] Зеленского», то они будут не бесполезными».

Ранее по теме: Мексика не намерена участвовать в переговорах по Украине в Саудовской Аравии без РФ

31 июля президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его страна не намерена принимать участие в этих переговорах, поскольку в них не участвуют все стороны конфликта. Кроме того, СМИ сообщали, что Саудовская Аравия намерена проинформировать Россию об итогах переговоров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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