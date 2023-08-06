Россия экстрадирует в Таджикистан обвиняемого в убийстве 22 человек

По данным ведомства, в Таджикистане против Салихова возбуждено уголовное дело об убийстве 22 человек. По версии следствия, 14 октября 1992 г. он вместе с соучастниками с целью хищения имущества проник в дом и расстрелял семью из автомата, тела он облил бензином и поджег.