Россия экстрадирует в Таджикистан обвиняемого в убийстве 22 человек
Генеральная прокуратура России удовлетворила запрос Таджикистана о выдаче Юсуфа Салихова – обвиняемого в массовом убийстве, которое произошло в селе Сарбанд еще в начале 90-х. После совершения преступления мужчина скрывался на территории России, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
По данным ведомства, в Таджикистане против Салихова возбуждено уголовное дело об убийстве 22 человек. По версии следствия, 14 октября 1992 г. он вместе с соучастниками с целью хищения имущества проник в дом и расстрелял семью из автомата, тела он облил бензином и поджег.
«Двоим из потерпевших удалось выжить. C места преступления соучастники скрылись на автомобилях жертв. Впоследствии Салихов покинул территорию Республики Таджикистан и длительное время скрывался от правосудия на территории РФ», – рассказали в Генпрокуратуре.
Суд города Бохтар в марте прошлого года разрешил заключить мужчину под стражу, он объявлен в розыск. После его задержания российская сторона удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Таджикистана о выдаче. Решение об экстрадиции вступило в законную силу, ФСИН поручено осуществить передачу обвиняемого, говорится в сообщении.