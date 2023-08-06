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Россия экстрадирует в Таджикистан обвиняемого в убийстве 22 человек

Ведомости

Генеральная прокуратура России удовлетворила запрос Таджикистана о выдаче Юсуфа Салихова – обвиняемого в массовом убийстве, которое произошло в селе Сарбанд еще в начале 90-х. После совершения преступления мужчина скрывался на территории России, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По данным ведомства, в Таджикистане против Салихова возбуждено уголовное дело об убийстве 22 человек. По версии следствия, 14 октября 1992 г. он вместе с соучастниками с целью хищения имущества проник в дом и расстрелял семью из автомата, тела он облил бензином и поджег. 

«Двоим из потерпевших удалось выжить. C места преступления соучастники скрылись на автомобилях жертв. Впоследствии Салихов покинул территорию Республики Таджикистан и длительное время скрывался от правосудия на территории РФ», – рассказали в Генпрокуратуре.

Суд города Бохтар в марте прошлого года разрешил заключить мужчину под стражу, он объявлен в розыск. После его задержания российская сторона удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Таджикистана о выдаче. Решение об экстрадиции вступило в законную силу, ФСИН поручено осуществить передачу обвиняемого, говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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