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Путин приостановил ряд налоговых договоров с недружественными странами

Ведомости

Путин подписал указ о приостановке ряда налоговых договоров с недружественными странами, в том числе с США и странами Евросоюза. Это следует из портала правовой информации.

Россия приостанавливает действия ряда соглашений с США, Польшей, Великобританией, Японией, Германией, Францией, Чехией, Кипром, а также Болгарией, Венгрией и др.

Такое решение было принято «из необходимости принятия безотлагательных мер» в связи с недружественными действиями некоторых стран. Действие некоторых договоров приостанавливается «до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ».

Президент также поручил правительству «обеспечить принятие мер, направленных на снижение влияния на экономику» России в связи с приостановкой договоров.

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В феврале Россия приостановила договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Как заявлял президент, Москва не разрывает соглашение и готова вернуться в него при условии, что будет учтен ядерный потенциал Франции и Великобритании, входящих в НАТО. Кроме того, Москва может возобновить испытания ядерного оружия, если к ним вернутся США. 

29 мая Путин также подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Договор подразумевал количественные ограничения на вооружение и технику. В 2007 г. Россия приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО «не начнут добросовестно выполнять этот документ».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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