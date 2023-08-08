Путин приостановил ряд налоговых договоров с недружественными странами

В феврале Россия приостановила договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Как заявлял президент, Москва не разрывает соглашение и готова вернуться в него при условии, что будет учтен ядерный потенциал Франции и Великобритании, входящих в НАТО. Кроме того, Москва может возобновить испытания ядерного оружия, если к ним вернутся США.