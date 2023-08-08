Путин приостановил ряд налоговых договоров с недружественными странами
Путин подписал указ о приостановке ряда налоговых договоров с недружественными странами, в том числе с США и странами Евросоюза. Это следует из портала правовой информации.
Россия приостанавливает действия ряда соглашений с США, Польшей, Великобританией, Японией, Германией, Францией, Чехией, Кипром, а также Болгарией, Венгрией и др.
Такое решение было принято «из необходимости принятия безотлагательных мер» в связи с недружественными действиями некоторых стран. Действие некоторых договоров приостанавливается «до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ».
Президент также поручил правительству «обеспечить принятие мер, направленных на снижение влияния на экономику» России в связи с приостановкой договоров.
В феврале Россия приостановила договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Как заявлял президент, Москва не разрывает соглашение и готова вернуться в него при условии, что будет учтен ядерный потенциал Франции и Великобритании, входящих в НАТО. Кроме того, Москва может возобновить испытания ядерного оружия, если к ним вернутся США.
29 мая Путин также подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Договор подразумевал количественные ограничения на вооружение и технику. В 2007 г. Россия приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО «не начнут добросовестно выполнять этот документ».