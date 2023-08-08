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В ЕС заявили, что не смогут предоставить Украине гарантии безопасности

Ведомости

Европейский союз не может предоставить Украине гарантии безопасности, так как не является военной организацией. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Он подчеркнул, что ЕС поддерживает Украину в военной сфере и выделяет финансирование для поставок оружия.

«Однако вопрос о гарантиях безопасности – это не вопрос к Евросоюзу, поскольку он не является военной организацией. Этот вопрос надо адресовать НАТО и конкретным странам», – уточнил он на брифинге (цитата по ТАСС).

Ранее по теме: Госдеп США сообщил о встрече с украинской стороной для обсуждения гарантий безопасности

Ранее 8 августа глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что в течение этого и следующего месяца начнутся консультации по гарантиям безопасности Украине, о которых Киев договорился в Вильнюсе со странами - подписантами декларации по итогам саммита НАТО. Он допустил, что первые соглашения могут появиться в этом году.

Вечером 3 августа Ермак сообщил о старте переговоров с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности. Позже в госдепартаменте США подтвердили, что переговоры начались. Основным для США будет обеспечение Украины «силами, способными защищать ее сейчас <...> и в будущем», а также поддержка, «повышение эффективности и прозрачности в сфере военных институтов».

На вильнюсском саммите НАТО в июле страны – члены альянса согласовали условия вхождения Украины в НАТО. Киеву будет направлено приглашение на вступление после выполнения всех условий и достижения единогласного согласия всех членов блока. При этом сроки вступления Украины в организацию не назывались.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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