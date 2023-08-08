В ЕС заявили, что не смогут предоставить Украине гарантии безопасности

Вечером 3 августа Ермак сообщил о старте переговоров с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности. Позже в госдепартаменте США подтвердили, что переговоры начались. Основным для США будет обеспечение Украины «силами, способными защищать ее сейчас <...> и в будущем», а также поддержка, «повышение эффективности и прозрачности в сфере военных институтов».