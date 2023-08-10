Дума рассмотрит поправки в законы о чрезвычайном и военном положениях в сентябре

Накануне Путин внес в Госдуму законопроект, вносящий поправки в законы «О чрезвычайном положении» и «О военном положении». Данные изменения исключают из законов необходимость властей РФ информировать Совет Европы в случае введения или прекращения в России военного или чрезвычайного положения. Такое обязательство остается только перед ООН. Официальным представителем при рассмотрении законопроекта в парламенте был назначен замминистра иностранных дел Александр Грушко.