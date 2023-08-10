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Дума рассмотрит поправки в законы о чрезвычайном и военном положениях в сентябре

Ведомости

Государственная дума планирует в сентябре рассмотреть поправки в законы о чрезвычайном и военном положениях, внесенные президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил законопроект в профильный комитет. Он пояснил, что «идет системная работа по корректировке российского законодательства» в связи с выходом России из Совета Европы.

«Законопроект будет рассмотрен депутатами в начале осенней сессии в сентябре», – говорится в сообщении Госдумы.

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Накануне Путин внес в Госдуму законопроект, вносящий поправки в законы «О чрезвычайном положении» и «О военном положении». Данные изменения исключают из законов необходимость властей РФ информировать Совет Европы в случае введения или прекращения в России военного или чрезвычайного положения. Такое обязательство остается только перед ООН. Официальным представителем при рассмотрении законопроекта в парламенте был назначен замминистра иностранных дел Александр Грушко.

Юристы объясняли «Ведомостям», что президент предлагает внести поправки технического характера, происходит «ревизия российского законодательства». Законопроект был внесен с запозданием из-за своей незначительности, полагают эксперты.

25 февраля 2022 г. Совет Европы решил ограничить права России в организации из-за специальной военной операции на Украине, затем комитет министров принял решение о немедленном исключении России. В марте Россия объявила о выходе из Совета Европы и начала соответствующую процедуру.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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