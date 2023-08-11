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Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле Терезовки

Ведомости

10 августа ВСУ обстреляли село Терезовка, в результате пострадал один мужчина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 

«В Шебекинском городском округе по селу Терезовка выпущен один минометный снаряд. Есть один пострадавший – мужчина получил легкое осколочное ранение. Врачи оказали ему всю необходимую помощь. Разрушений нет», – написал он в своем Telegram-канале. 

Кроме того, в том же округе противник нанес удары по хутору Панков и селу Муром, обошлось без разрушений и пострадавших. 

В общей сложности 10 августа ВСУ выпустили по Белгородской области более 70 боеприпасов. Кроме того, в селах Соломино и Карабаново были сбиты два беспилотника ВСУ. Три осколочных боеприпаса противник с помощью дрона сбросил в Журавлевке, еще один – в Новопетровке. Пострадавших и разрушений в результате инцидентов нет, подчеркнул Гладков.

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9 августа в Белгородской области зафиксировали 83 прилета снарядов ВСУ, также регион дважды атаковали беспилотники. В результате обстрела поселка Горьковский погиб один человек, еще четверо получили ранения. Кроме того, повреждения получили два дома и три автомобиля. На одной из улиц оборвало линию электропередачи, позже электроснабжение было восстановлено. 10 августа ВСУ вновь атаковали поселок, никто не пострадал.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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