Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле Терезовки
10 августа ВСУ обстреляли село Терезовка, в результате пострадал один мужчина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Шебекинском городском округе по селу Терезовка выпущен один минометный снаряд. Есть один пострадавший – мужчина получил легкое осколочное ранение. Врачи оказали ему всю необходимую помощь. Разрушений нет», – написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в том же округе противник нанес удары по хутору Панков и селу Муром, обошлось без разрушений и пострадавших.
В общей сложности 10 августа ВСУ выпустили по Белгородской области более 70 боеприпасов. Кроме того, в селах Соломино и Карабаново были сбиты два беспилотника ВСУ. Три осколочных боеприпаса противник с помощью дрона сбросил в Журавлевке, еще один – в Новопетровке. Пострадавших и разрушений в результате инцидентов нет, подчеркнул Гладков.
9 августа в Белгородской области зафиксировали 83 прилета снарядов ВСУ, также регион дважды атаковали беспилотники. В результате обстрела поселка Горьковский погиб один человек, еще четверо получили ранения. Кроме того, повреждения получили два дома и три автомобиля. На одной из улиц оборвало линию электропередачи, позже электроснабжение было восстановлено. 10 августа ВСУ вновь атаковали поселок, никто не пострадал.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования».