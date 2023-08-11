Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле Терезовки

В общей сложности 10 августа ВСУ выпустили по Белгородской области более 70 боеприпасов. Кроме того, в селах Соломино и Карабаново были сбиты два беспилотника ВСУ. Три осколочных боеприпаса противник с помощью дрона сбросил в Журавлевке, еще один – в Новопетровке. Пострадавших и разрушений в результате инцидентов нет, подчеркнул Гладков.