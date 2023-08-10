ВСУ 85 раз атаковали Белгородскую область за сутки
В Белгородской области зафиксировали 83 прилета снарядов за сутки 9 августа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, регион дважды атаковали беспилотники.
Сильнее всего пострадал поселок Горьковский Грайворонского городского округа. В центре населенного пункта разорвались пять снарядов. Один человек погиб, еще четверо получили ранения. Один мужчина получил осколочные ранения голени и стопы, перелом большеберцовой кости и повреждение задней большеберцовой артерии. Второй – осколочные ранения обеих стоп. Их отправили в Белгородскую городскую больницу №2. Женщина в состоянии средней тяжести находится под наблюдением врачей в Грайворонской ЦРБ. Мужчину с нетяжелыми осколочными ранениями после оказания помощи отпустили домой на амбулаторное лечение.
Кроме того, двух домах выбило окна, посекло фасады, крыши и заборы. Также повреждения получили три автомобиля. На одной из улиц оборвана линия электропередачи – сейчас электроснабжение восстановлено. В том же районе по окраине села Сподарюшино было выпущено 16, по окраине села Мокрая Орловка – девять, по окраинам сел Козинка и Заречье-Второе – три и пять минометных снарядов.
В Белгородском районе по селу Щетиновка ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда, по селу Наумовка – еще три. В селе Журавлевка противник сбросил с БПЛА взрывное устройство. В Борисовском районе из миномета пять раз обстреляли окраину села Богун-Городок. По селу Кукуевка в Валуйском округе выпустили один минометный снаряд. Хутор Старый в Волоконовском районе попал под минометный обстрел восемь раз. На окраине села Колотиловка в Краснояружском районе зафиксировали четыре прилета. По хуторам Марьино и Панков в Шебекинском округе выпущено по пять, по селу Муром – два, по пунктам пропуска «Шебекино» – восемь минометных снарядов. В селе Новая Таволжанка сбили один беспилотник противника. Пострадавших и разрушений в этих населенных пунктах нет.
7 августа в Белгородской области зафиксировали 48 прилетов снарядов за сутки, еще четыре раза регион атаковали беспилотники.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования».