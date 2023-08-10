ВСУ 85 раз атаковали Белгородскую область за сутки

В Белгородском районе по селу Щетиновка ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда, по селу Наумовка – еще три. В селе Журавлевка противник сбросил с БПЛА взрывное устройство. В Борисовском районе из миномета пять раз обстреляли окраину села Богун-Городок. По селу Кукуевка в Валуйском округе выпустили один минометный снаряд. Хутор Старый в Волоконовском районе попал под минометный обстрел восемь раз. На окраине села Колотиловка в Краснояружском районе зафиксировали четыре прилета. По хуторам Марьино и Панков в Шебекинском округе выпущено по пять, по селу Муром – два, по пунктам пропуска «Шебекино» – восемь минометных снарядов. В селе Новая Таволжанка сбили один беспилотник противника. Пострадавших и разрушений в этих населенных пунктах нет.