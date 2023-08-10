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Общество

ВСУ 85 раз атаковали Белгородскую область за сутки

Ведомости

В Белгородской области зафиксировали 83 прилета снарядов за сутки 9 августа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, регион дважды атаковали беспилотники.

Сильнее всего пострадал поселок Горьковский Грайворонского городского округа. В центре населенного пункта разорвались пять снарядов. Один человек погиб, еще четверо получили ранения. Один мужчина получил осколочные ранения голени и стопы, перелом большеберцовой кости и повреждение задней большеберцовой артерии. Второй – осколочные ранения обеих стоп. Их отправили в Белгородскую городскую больницу №2. Женщина в состоянии средней тяжести находится под наблюдением врачей в Грайворонской ЦРБ. Мужчину с нетяжелыми осколочными ранениями после оказания помощи отпустили домой на амбулаторное лечение.

Кроме того, двух домах выбило окна, посекло фасады, крыши и заборы. Также повреждения получили три автомобиля. На одной из улиц оборвана линия электропередачи – сейчас электроснабжение восстановлено. В том же районе по окраине села Сподарюшино было выпущено 16, по окраине села Мокрая Орловка – девять, по окраинам сел Козинка и Заречье-Второе – три и пять минометных снарядов.

В Белгородском районе по селу Щетиновка ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда, по селу Наумовка – еще три. В селе Журавлевка противник сбросил с БПЛА взрывное устройство. В Борисовском районе из миномета пять раз обстреляли окраину села Богун-Городок. По селу Кукуевка в Валуйском округе выпустили один минометный снаряд. Хутор Старый в Волоконовском районе попал под минометный обстрел восемь раз. На окраине села Колотиловка в Краснояружском районе зафиксировали четыре прилета. По хуторам Марьино и Панков в Шебекинском округе выпущено по пять, по селу Муром – два, по пунктам пропуска «Шебекино» – восемь минометных снарядов. В селе Новая Таволжанка сбили один беспилотник противника. Пострадавших и разрушений в этих населенных пунктах нет.

Ранее по теме: Гладков сообщил о сбитой воздушной цели на подлете к городу Шебекино

7 августа в Белгородской области зафиксировали 48 прилетов снарядов за сутки, еще четыре раза регион атаковали беспилотники.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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