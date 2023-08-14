Премьер Латвии Кариньш объявил об уходе в отставку

8 августа кабинет министров Латвии объявил об усиленном режиме работы пограничной службы на шесть месяцев с 11 августа 2023 г. по 10 февраля 2024 г. на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса. Латвийские власти объяснили необходимость усиленного режима работы «несоразмерно большим количеством случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы».