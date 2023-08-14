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Премьер Латвии Кариньш объявил об уходе в отставку

Ведомости

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил, что подаст прошение об отставке президенту Эдгару Ринкевичу в четверг, 17 августа. Об этом сообщил портал общественных СМИ Латвии Rus.LSM.lv

Премьер заявил, что для развития страны необходимо сильное и динамичное правительство, способное принимать трудные решения. Кариньш также призвал свою партию «Новое Единство» номинировать другого кандидата в премьеры.

Согласно латвийскому законодательству, кабинет министров продолжит выполнять свои обязанности до утверждения сеймом нового правительства.

Ранее по теме: Кабмин Латвии сообщил об усилении работы погранслужбы на границе с Белоруссией

8 августа кабинет министров Латвии объявил об усиленном режиме работы пограничной службы на шесть месяцев с 11 августа 2023 г. по 10 февраля 2024 г. на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса. Латвийские власти объяснили необходимость усиленного режима работы «несоразмерно большим количеством случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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