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Политика

Премьер-министр и правительство Латвии ушли в отставку

Ведомости

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш официально проинформировал президента Эдгара Ринкевича об отставке правительства. Об этом сообщается на портале Rus.lsm.lv.

По данным портала, после встречи с Кариньшем президент рассказал СМИ, что 17 августа получил заявление об отставке правительства и самого премьера. Ринкевич также сообщил, что на следующей неделе начнутся консультации с представленными в сейме политическими силами. В ходе переговоров Ринкевич хочет убедиться, что кандидат на пост премьер-министра «способен заручится максимально широкой поддержкой парламента».

О своем решении уйти в отставку Кариньш сообщил 14 августа. По данным портала Rus.lsm.lv, он заявил, что для развития страны необходимо сильное и динамичное правительство, способное принимать трудные решения. Как сказал Кариньш, который является представителем партии «Новое единство», «Объединенный список» и «Национальное объединение» «делают все, чтобы затормозить любые попытки наладить более динамичную работу в правительстве».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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