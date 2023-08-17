Премьер-министр и правительство Латвии ушли в отставку

По данным портала, после встречи с Кариньшем президент рассказал СМИ, что 17 августа получил заявление об отставке правительства и самого премьера. Ринкевич также сообщил, что на следующей неделе начнутся консультации с представленными в сейме политическими силами. В ходе переговоров Ринкевич хочет убедиться, что кандидат на пост премьер-министра «способен заручится максимально широкой поддержкой парламента».