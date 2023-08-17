Премьер-министр и правительство Латвии ушли в отставку
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш официально проинформировал президента Эдгара Ринкевича об отставке правительства. Об этом сообщается на портале Rus.lsm.lv.
По данным портала, после встречи с Кариньшем президент рассказал СМИ, что 17 августа получил заявление об отставке правительства и самого премьера. Ринкевич также сообщил, что на следующей неделе начнутся консультации с представленными в сейме политическими силами. В ходе переговоров Ринкевич хочет убедиться, что кандидат на пост премьер-министра «способен заручится максимально широкой поддержкой парламента».
О своем решении уйти в отставку Кариньш сообщил 14 августа. По данным портала Rus.lsm.lv, он заявил, что для развития страны необходимо сильное и динамичное правительство, способное принимать трудные решения. Как сказал Кариньш, который является представителем партии «Новое единство», «Объединенный список» и «Национальное объединение» «делают все, чтобы затормозить любые попытки наладить более динамичную работу в правительстве».