Грызлов пообещал ответ Москвы «возможными средствами» в случае атаки на Белоруссию
Военная доктрина России предполагает ответ всеми возможными средствами вооружений на нападение на Белоруссию, заявил посол РФ в республике Борис Грызлов на II Международном антифашистском конгрессе в Минске. Его слова приводит телеканал СТВ.
«Президент России Владимир Владимирович Путин четко сказал, что в рамках Союзного государства в случае нападения на территорию Беларуси мы будем считать это нападением на Россию. Военная доктрина Российской Федерации предполагает в этом случае ответ всеми нашими возможными средствами вооружения», – подчеркнул он.
В начале ноября 2021 г. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, который утвердил все 28 союзных программ, а также военную доктрину и миграционную концепцию. В основах военной политики доктрины Союзного государства сказано, что государства-участники «выражают твердую решимость обеспечить военную безопасность всеми имеющимися в их распоряжении силами и средствами в соответствии с международным правом».
В конце июля обострилась ситуация на границе Белоруссии и Польши. Польская сторона заявляла, что бойцы ЧВК «Вагнер», базирующиеся в республике, допустили нарушение границы. 1 августа в министерстве национальной обороны Польши заявили, что два белорусских вертолета во время учений вблизи деревни Беловежа нарушили воздушное пространство страны. Белоруссия отвергла обвинения и заявила, что таким образом польская сторона оправдывает наращивание контингента вблизи границ.