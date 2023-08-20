Грызлов пообещал ответ Москвы «возможными средствами» в случае атаки на Белоруссию

В начале ноября 2021 г. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, который утвердил все 28 союзных программ, а также военную доктрину и миграционную концепцию. В основах военной политики доктрины Союзного государства сказано, что государства-участники «выражают твердую решимость обеспечить военную безопасность всеми имеющимися в их распоряжении силами и средствами в соответствии с международным правом».