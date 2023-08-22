К санкциям Евросоюза против Белоруссии присоединились восемь стран

3 августа Евросоюз расширил санкции в отношении Белоруссии за обход ограничений против России. В республику запретили поставлять продукцию, способствующую «военно-техническому совершенствованию» страны. Также запрещается экспорт огнестрельного оружия, боеприпасов и товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли.