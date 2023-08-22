К санкциям Евросоюза против Белоруссии присоединились восемь стран
Восемь государств присоединились к новому пакету санкций Евросоюза, введенному в отношении Белоруссии, сообщила пресс-служба Совета Европы.
К решению совета присоединились страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина и страны ЕАСТ (Европейской ассоциации свободной торговли) Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в Европейское экономическое пространство.
«Они обеспечат соответствие своей национальной политики решению совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», – говорится в сообщении.
3 августа Евросоюз расширил санкции в отношении Белоруссии за обход ограничений против России. В республику запретили поставлять продукцию, способствующую «военно-техническому совершенствованию» страны. Также запрещается экспорт огнестрельного оружия, боеприпасов и товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли.
В ответ на введенные ограничения МИД Белоруссии заявил, что новые санкции ЕС свидетельствуют о продолжении недружественной политики Запада, а попытки сдержать развитие страны обречены на провал.