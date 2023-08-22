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Политика

К санкциям Евросоюза против Белоруссии присоединились восемь стран

Ведомости

Восемь государств присоединились к новому пакету санкций Евросоюза, введенному в отношении Белоруссии, сообщила пресс-служба Совета Европы.

К решению совета присоединились страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина и страны ЕАСТ (Европейской ассоциации свободной торговли) Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в Европейское экономическое пространство.

«Они обеспечат соответствие своей национальной политики решению совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», – говорится в сообщении.

3 августа Евросоюз расширил санкции в отношении Белоруссии за обход ограничений против России. В республику запретили поставлять продукцию, способствующую «военно-техническому совершенствованию» страны. Также запрещается экспорт огнестрельного оружия, боеприпасов и товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли.

В ответ на введенные ограничения МИД Белоруссии заявил, что новые санкции ЕС свидетельствуют о продолжении недружественной политики Запада, а попытки сдержать развитие страны обречены на провал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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