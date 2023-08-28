Главы МИД России и Турции проведут переговоры в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан проведут переговоры в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
Захарова также уточнила, что переговоры глав МИД России и Турции состоятся в ближайшее время.
Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о встрече в ходе телефонного разговора 2 августа. Президенты намерены обсудить в том числе вопрос продления зерновой сделки. 22 августа турецкие СМИ сообщили, что встреча пройдет в России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что «эта встреча состоится скоро», к ней плотно готовятся. Песков подчеркнул, что обычно объявления о таких визитах синхронизируют со странами-партнерами.