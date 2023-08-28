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Главы МИД России и Турции проведут переговоры в Москве

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан проведут переговоры в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Захарова также уточнила, что переговоры глав МИД России и Турции состоятся в ближайшее время.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о встрече в ходе телефонного разговора 2 августа. Президенты намерены обсудить в том числе вопрос продления зерновой сделки. 22 августа турецкие СМИ сообщили, что встреча пройдет в России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что «эта встреча состоится скоро», к ней плотно готовятся. Песков подчеркнул, что обычно объявления о таких визитах синхронизируют со странами-партнерами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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