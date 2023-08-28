Путин встретился с врио губернатора Омской области
Президент России Владимир Путин обсудил с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко социально-экономическую ситуацию в регионе во время рабочей встречи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В начале встречи Хоценко доложил о ситуации в промышленности. По его словам, в регионе наблюдается рост и по индексу промпроизводства, и в обработке на 7%. Омская область входит в топ-5 промышленных регионов, уточнил он. «Что касается оборонки, у нас это ключевое направление, мы сильно прирастаем: 50 миллиардов рублей выручки ‒ это в два раза больше, чем за прошлый год», – отметил Хоценко.
Врио губернатора также рассказал о ситуации в сельском хозяйстве и строительстве. Путин обратил внимание на большую очередь на получение жилья среди детей-сирот. Хоценко уточнил, что квартиры ожидают 8000 человек. Он добавил, что застройщики передадут областным властям 5% всех квартир, которыми обеспечат всех, «кто в этом нуждается», включая детей-сирот.
Хоценко также затронул тему спецоперации. По его словам, в боевых действиях сейчас участвуют 10 000 жителей Омской области. Он отметил, что к президентским выплатам в 195 000 руб. власти региона доплачивают военнослужащим еще 250 000 руб.
Заслушав доклад, российский лидер назвал работу Хоценко «очень хорошим стартом». Путин призвал работать над улучшением экологической ситуации в регионе и решить вопрос с обманутыми дольщиками, число которых составляет около 2000 семей. Глава государства также предложил Хоценко «работать с людьми напрямую», чтобы услышать мнение населения. По мнению Путина, это повысит шансы врио губернатора на то, чтобы люди поверили ему и доверили работу в Омской области.
29 марта 2023 г. Путин принял отставку Александра Буркова с поста губернатора Омской области и назначил на его место Виталия Хоценко, ранее занимавшего должность председателя правительства ДНР. Собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента, тогда отметил, что к Буркову не было особых претензий, а заявление об уходе он написал сам, объяснив это тем, что изначально планировал занимать губернаторский пост один срок.