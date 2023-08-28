Путин встретился с врио губернатора Омской области

В начале встречи Хоценко доложил о ситуации в промышленности. По его словам, в регионе наблюдается рост и по индексу промпроизводства, и в обработке на 7%. Омская область входит в топ-5 промышленных регионов, уточнил он. «Что касается оборонки, у нас это ключевое направление, мы сильно прирастаем: 50 миллиардов рублей выручки ‒ это в два раза больше, чем за прошлый год», – отметил Хоценко.