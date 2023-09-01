СМИ: послы РФ и Белоруссии смогут присутствовать на вручении Нобелевских премий
Послы России и Белоруссии в этом году снова приглашены на церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме. В 2022 г. их не пригласили из-за спецоперации на Украине, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Нобелевский фонд.
Нобелевский фонд заявил, что послы всех стран, которые дипломатически представлены в Швеции и Норвегии, будут приглашены на церемонию вручения премии в декабре.
«Очевидно, что мир все больше делится на сферы, где диалог между людьми с разными взглядами сокращается», – сообщил исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен. Он объяснил, что круг приглашенных расширяется, чтобы противостоять этой тенденции и подчеркнуть важность свободной науки, культуры и мирных обществ.
Лауреаты 2023 г. будут объявлены в начале октября, а праздничная церемония награждения состоится 10 декабря в годовщину смерти Альфреда Нобеля.
В 2022 г. Нобелевский фонд принял решение не приглашать послов России и Белоруссии на церемонию вручения премий. В 2020 и 2021 гг. из-за пандемии COVID-19 большинство церемоний проводилось онлайн, поэтому лауреатов этих лет наградили в декабре 2022 г.