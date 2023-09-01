Газета
Политика

СМИ: послы РФ и Белоруссии смогут присутствовать на вручении Нобелевских премий

Ведомости

Послы России и Белоруссии в этом году снова приглашены на церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме. В 2022 г. их не пригласили из-за спецоперации на Украине, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Нобелевский фонд.

Нобелевский фонд заявил, что послы всех стран, которые дипломатически представлены в Швеции и Норвегии, будут приглашены на церемонию вручения премии в декабре. 

«Очевидно, что мир все больше делится на сферы, где диалог между людьми с разными взглядами сокращается», – сообщил исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен. Он объяснил, что круг приглашенных расширяется, чтобы противостоять этой тенденции и подчеркнуть важность свободной науки, культуры и мирных обществ.

Лауреаты 2023 г. будут объявлены в начале октября, а праздничная церемония награждения состоится 10 декабря в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

Ранее по теме: Нобелевская премия - 2022: гены неандертальцев и история финансовых кризисов

В 2022 г. Нобелевский фонд принял решение не приглашать послов России и Белоруссии на церемонию вручения премий. В 2020 и 2021 гг. из-за пандемии COVID-19 большинство церемоний проводилось онлайн, поэтому лауреатов этих лет наградили в декабре 2022 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных