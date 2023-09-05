Новым мэром Томска назначен замглавы Омска Махиня
Новым мэром Томска назначен замглавы Омска Дмитрий Махиня. Об этом говорится на сайте гордумы Томска.
«По результатам тайного голосования в Думе Дмитрий Махиня набрал квалифицированное большинство голосов и считается избранным на должность мэра Томска. За него проголосовало 26 депутатов», – сказано в сообщении.
В выборах на пост мэра Томска принимали участие еще два человека – директор ООО «Профтранс» Игорь Ольховский и директор «Асиновского единого ресурсного центра» Александр Вульф. За Ольховского проголосовали 2 человека, за Вульфа – ноль. Еще один депутат воздержался.
Дмитрию Махине 41 год, он окончил юридический факультет Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. В 2006 г. он начал работать в министерстве имущественных отношений Омской области, а в 2016 г. стал руководителем департамента организации деятельности ведомства. В 2019 г. Махиня был назначен на пост вице-мэра и директора департамента имущественных отношений администрации Омска.
Сейчас обязанности мэра Томска временно исполняет Михаил Ратнер. Он стал врио главы города 13 ноября 2020 г. после того, как избранный мэр Иван Кляйн, руководивший городом с 2013 г., в ноябре 2020 г. был задержан по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). 30 декабря 2021 г. суд приговорил Кляйна к двум годам колонии общего режима и штрафу в 200 000 руб., решение вступило в законную силу 29 июля 2022 г.