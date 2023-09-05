Новым мэром Томска назначен замглавы Омска Махиня

Сейчас обязанности мэра Томска временно исполняет Михаил Ратнер. Он стал врио главы города 13 ноября 2020 г. после того, как избранный мэр Иван Кляйн, руководивший городом с 2013 г., в ноябре 2020 г. был задержан по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). 30 декабря 2021 г. суд приговорил Кляйна к двум годам колонии общего режима и штрафу в 200 000 руб., решение вступило в законную силу 29 июля 2022 г.