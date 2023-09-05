Захарова назвала малодушием отказ Фонда Нобеля приглашать Россию

По мнению Захаровой, несмотря на то что когда-то Фонд Нобеля был одной из самых авторитетных площадок, сейчас он поставил под вопрос собственную непредвзятость, независимость и принципиальность. Представитель МИДа напомнила, что после открытия архивных документов стало известно об интригах Запада по поводу вручения Нобелевских премий. По мнению Захаровой, сейчас тоже самое происходит у всех на глазах.