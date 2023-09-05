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Захарова назвала малодушием отказ Фонда Нобеля приглашать Россию

Ведомости

Отказ Фонда Нобеля в участии посла России в церемонии вручения премий в Стокгольме является малодушием и недальновидностью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это малодушие – раз, недальновидность – два, неумение отстоять свои принципиальные, как они же говорят, позиции – три. Ну и, как всегда, – отсутствие вообще каких-либо стандартов по принципиальным вопросам», – объяснила Захарова.

По мнению Захаровой, несмотря на то что когда-то Фонд Нобеля был одной из самых авторитетных площадок, сейчас он поставил под вопрос собственную непредвзятость, независимость и принципиальность. Представитель МИДа напомнила, что после открытия архивных документов стало известно об интригах Запада по поводу вручения Нобелевских премий. По мнению Захаровой, сейчас тоже самое происходит у всех на глазах.

1 сентября стало известно, что послов России и Белоруссии пригласят на церемонию вручения Нобелевских премий в 2023 г. Однако уже 2 сентября Нобелевский фонд отозвал приглашения из-за «бурной реакции» общественности. В 2022 г. послы России и Белоруссии не участвовали в церемонии из-за спецоперации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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