Захарова назвала малодушием отказ Фонда Нобеля приглашать Россию
Отказ Фонда Нобеля в участии посла России в церемонии вручения премий в Стокгольме является малодушием и недальновидностью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это малодушие – раз, недальновидность – два, неумение отстоять свои принципиальные, как они же говорят, позиции – три. Ну и, как всегда, – отсутствие вообще каких-либо стандартов по принципиальным вопросам», – объяснила Захарова.
По мнению Захаровой, несмотря на то что когда-то Фонд Нобеля был одной из самых авторитетных площадок, сейчас он поставил под вопрос собственную непредвзятость, независимость и принципиальность. Представитель МИДа напомнила, что после открытия архивных документов стало известно об интригах Запада по поводу вручения Нобелевских премий. По мнению Захаровой, сейчас тоже самое происходит у всех на глазах.
1 сентября стало известно, что послов России и Белоруссии пригласят на церемонию вручения Нобелевских премий в 2023 г. Однако уже 2 сентября Нобелевский фонд отозвал приглашения из-за «бурной реакции» общественности. В 2022 г. послы России и Белоруссии не участвовали в церемонии из-за спецоперации на Украине.