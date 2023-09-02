Нобелевский фонд отозвал приглашения послам РФ и Белоруссии на вручение премии

О том, что послов России, Белоруссии и Ирана пригласили на церемонию, стало известно вчера, 1 сентября. Исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен объяснил это решение тем, что фонд пытается таким образом противостоять разделению мира на сферы, «где диалог между людьми с разными взглядами сокращается». В 2022 г. послов этих стран не пригласили из-за спецоперации на Украине.