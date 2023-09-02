Нобелевский фонд отозвал приглашения послам РФ и Белоруссии на вручение премии
Нобелевский фонд сообщил об отзыве приглашений послам России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме из-за «бурной реакции» общественности.
«Решение Нобелевского фонда пригласить всех послов на церемонию вручения Нобелевской премии... вызвало бурную реакцию... Правление фонда решило повторить прошлогоднее исключение из обычной практики – то есть не приглашать послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме», – говорится в сообщении фонда.
О том, что послов России, Белоруссии и Ирана пригласили на церемонию, стало известно вчера, 1 сентября. Исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен объяснил это решение тем, что фонд пытается таким образом противостоять разделению мира на сферы, «где диалог между людьми с разными взглядами сокращается». В 2022 г. послов этих стран не пригласили из-за спецоперации на Украине.
Лауреаты Нобелевской премии 2023 г. будут объявлены в начале октября, а праздничная церемония награждения состоится 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля.