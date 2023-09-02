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Нобелевский фонд отозвал приглашения послам РФ и Белоруссии на вручение премии

Ведомости

Нобелевский фонд сообщил об отзыве приглашений послам России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме из-за «бурной реакции» общественности.

«Решение Нобелевского фонда пригласить всех послов на церемонию вручения Нобелевской премии... вызвало бурную реакцию... Правление фонда решило повторить прошлогоднее исключение из обычной практики – то есть не приглашать послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме», – говорится в сообщении фонда.

О том, что послов России, Белоруссии и Ирана пригласили на церемонию, стало известно вчера, 1 сентября. Исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен объяснил это решение тем, что фонд пытается таким образом противостоять разделению мира на сферы, «где диалог между людьми с разными взглядами сокращается». В 2022 г. послов этих стран не пригласили из-за спецоперации на Украине.

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Лауреаты Нобелевской премии 2023 г. будут объявлены в начале октября, а праздничная церемония награждения состоится 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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