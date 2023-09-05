Белый дом подтвердил, что Байден посетит саммит G20 в Индии
Президент США Джо Байден посетит саммит G20 в Нью-Дели (Индия), подтвердил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Президент отправится в Нью-Дели для участия в саммите G20», – сказал Салливан на брифинге, трансляция велась на сайте Белого дома.
Салливан также сообщил, что Байден проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также вновь затронет тему Украины.
4 сентября Белый дом сообщил, что жена президента Джилл Байден заразилась коронавирусной инфекцией. «Первая леди получила положительный результат на COVID-19. В настоящее время она испытывает лишь легкие симптомы. Она останется в их доме в Рехобот-Бич, штат Делавэр», – говорилось в сообщении.
Саммит G20 пройдет 9-10 сентября в Нью-Дели под председательством Индии. Сейчас известно, что саммит не посетят президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Россию на саммите представит делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, Китай – премьер Госсовета КНР Ли Цян.
Reuters писало, что на саммите G20 могла состояться встреча Си Цзиньпина и Байдена – лидеры не говорили лично с прошлогоднего саммита. Ранее «Ведомости» писали, что в этом году страны-участницы могут впервые не согласовать совместный документ из-за ряда противоречий между ними, в частности по вопросам мировой политики и климата.