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Политика

Белый дом подтвердил, что Байден посетит саммит G20 в Индии

Ведомости

Президент США Джо Байден посетит саммит G20 в Нью-Дели (Индия), подтвердил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Президент отправится в Нью-Дели для участия в саммите G20», – сказал Салливан на брифинге, трансляция велась на сайте Белого дома.

Салливан также сообщил, что Байден проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также вновь затронет тему Украины.

4 сентября Белый дом сообщил, что жена президента Джилл Байден заразилась коронавирусной инфекцией. «Первая леди получила положительный результат на COVID-19. В настоящее время она испытывает лишь легкие симптомы. Она останется в их доме в Рехобот-Бич, штат Делавэр», – говорилось в сообщении.

Ранее по теме: Саммит G20 в Индии пройдет без Си Цзиньпина и Владимира Путина

Саммит G20 пройдет 9-10 сентября в Нью-Дели под председательством Индии. Сейчас известно, что саммит не посетят президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Россию на саммите представит делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, Китай – премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Reuters писало, что на саммите G20 могла состояться встреча Си Цзиньпина и Байдена – лидеры не говорили лично с прошлогоднего саммита. Ранее «Ведомости» писали, что в этом году страны-участницы могут впервые не согласовать совместный документ из-за ряда противоречий между ними, в частности по вопросам мировой политики и климата. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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