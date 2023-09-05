Белый дом подтвердил, что Байден посетит саммит G20 в Индии

Reuters писало, что на саммите G20 могла состояться встреча Си Цзиньпина и Байдена – лидеры не говорили лично с прошлогоднего саммита. Ранее «Ведомости» писали, что в этом году страны-участницы могут впервые не согласовать совместный документ из-за ряда противоречий между ними, в частности по вопросам мировой политики и климата.