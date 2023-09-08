В Москве начались выборы мэра

Собянин занял должность в октябре 2010 г. по указу президента. С тех пор он дважды переизбирался как самовыдвиженец, а в этом году впервые пошел на выборы мэра от «Единой России». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин высоко оценивает результаты работы действующего мэра Москвы. Президент будет голосовать с помощью ДЭГ, сообщали в Кремле.