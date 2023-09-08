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В Москве начались выборы мэра

Ведомости

В Москве началось голосование на выборах мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО. Об этом сообщается на сайте мэра столицы. 

Проголосовать можно как онлайн, так и непосредственно на избирательных участках. Выборы продлятся с 8 по 10 сентября. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00. Для участия в голосовании нужно иметь постоянную регистрацию в Москве. 

Ранее на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами сообщили, что на участках жители Москвы смогут проголосовать при помощи терминалов электронного голосования. Там отметили, что терминалы прошли стресс-тесты и готовы к любым нештатным ситуациям, включая резкие перепады электричества. 

Единый день голосования назначен в России на 10 сентября. Участвовать в выборах мэра Москвы будут действующий мэр Сергей Собянин (от «Единой России»), вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (от ЛДПР) и Владислав Даванков (от «Новых людей»), депутат Госдумы, руководитель московского отделения «Справедливой России – За правду» Дмитрий Гусев и депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов. 

Ранее по теме: Кандидаты на пост мэра столицы рассказали об итогах предвыборных кампаний

Собянин занял должность в октябре 2010 г. по указу президента. С тех пор он дважды переизбирался как самовыдвиженец, а в этом году впервые пошел на выборы мэра от «Единой России». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин высоко оценивает результаты работы действующего мэра Москвы. Президент будет голосовать с помощью ДЭГ, сообщали в Кремле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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