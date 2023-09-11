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Гросси заявил об отсутствии последствий от снарядов с обедненным ураном

Ведомости

Использование боеприпасов с обедненным ураном не приводит к каким-либо значимым последствиям, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на пресс-конференции.

«С точки зрения <...> ядерной безопасности нет каких-либо радиологически значимых и даже не значимых последствий. Они могут быть в некоторых очень специфических случаях», – рассказал он.

В частности, Гросси признал, что человек может пострадать, если вдохнет воздух непосредственно рядом с местом разрыва такого снаряда, но это будет, по его оценке, проблемой «обычного», а не радиологического характера.

Слова Гросси прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявив, что глава МАГАТЭ «не договаривает», комментируя эту проблему.

«Дело в том, что обедненный уран, как тяжелый металл, чрезвычайно опасен для человека и окружающей среды с точки зрения химической токсичности. Особенно когда он используется в составе боеприпасов, так как при их применении будут образовываться крайне токсичные аэрозоли», – написала она в своем Telegram-канале.

В частности, Гросси стоило бы указать, считает Захарова, на то, что урановый стержень при пробитии брони нагревается и может воспламениться.

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«Возможно, это за рамками компетенции господина Гросси как главы МАГАТЭ. И данный вопрос надо адресовать химикам, которые расскажут о пагубном влиянии накопления тяжелых металлов на экологию и здоровье человека», – резюмировала она.

В марте Лондон объявил о поставках Киеву снарядов с обедненным ураном для танков Challenger 2. Это решение минобороны королевства объяснило высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники. 6 сентября Пентагон объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном для танков Аbrams. Они станут частью 46-го пакета помощи Украине в $175 млн, в который также войдут боеприпасы для HIMARS, оборудование для поддержки систем ПВО Украины и др. В тот же день ООН заявила, что выступает против применения снарядов с обедненным ураном где бы то ни было в мире.

Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что Москва будет вынуждена ответить на поставки снарядов с обедненным ураном Украине. По его словам, это решение демонстрирует готовность Запада воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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