Гросси заявил об отсутствии последствий от снарядов с обедненным ураном

В марте Лондон объявил о поставках Киеву снарядов с обедненным ураном для танков Challenger 2. Это решение минобороны королевства объяснило высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники. 6 сентября Пентагон объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном для танков Аbrams. Они станут частью 46-го пакета помощи Украине в $175 млн, в который также войдут боеприпасы для HIMARS, оборудование для поддержки систем ПВО Украины и др. В тот же день ООН заявила, что выступает против применения снарядов с обедненным ураном где бы то ни было в мире.