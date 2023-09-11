Кабмин не поддержал инициативу ограничить наказания за лайки
Правительство России подготовило отрицательный отзыв на законопроект о запрете привлекать к административной ответственности за лайки под постами, дискредитирующими армию или разжигающими вражду. С отзывом ознакомились «Ведомости».
С этой инициативой выступили «Новые люди» ранее в марте. Как отмечал первый зампред комитета по информационной политике Антон Ткачев, законопроектом предлагается дополнить статьи КоАП 20.3.1.(возбуждение ненависти либо вражды) и 20.3.3. (дискредитация Вооруженных сил РФ) примечанием. В нем предлагается указать, что под действиями, предусмотренными этими статьями, не может признаваться «выражение эмоций в виде выставлении отметок к публикациям в социальных сетях в целях привлечения граждан к ответственности». По обоим составам возможно возбуждение уголовного дела в случае повторения такого правонарушения более двух раз в течение года. В мае «Новые люди» сообщали, что инициативу поддерживает омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова.
Правительство в своем отзыве обратило внимание на то, что в пояснительной записке к законопроекту отсутствуют статистические данные, которые свидетельствовали бы в пользу наличия системных проблем правоприменения и подтверждали бы необходимость изменений. Помимо этого в законодательстве не определены понятия «выражение эмоций», «выставление отметок к публикациям», а потому предлагаемый проект не отвечают требованиям ясности и могут повлечь неоднозначное толкование на практике.
Кабмин также напоминает, что по составам, предусматриваемым этими статьями, может быть применима позиция Верховного Суда о необходимости учета совокупности всех обстоятельств содеянного при определении наличия или отсутствия у лица прямого умысла возбуждения ненависти либо вражды, а также унижения человеческого достоинства при размещении материалов в интернете.
Другие думские фракции неоднозначно отнеслись к инициативе, отмечал в марте «Коммерсантъ». Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов говорил, что партия неоднократно выступала против идеологических оценочных статей в КоАП и УК, а депутат от «Справедливой Россия – За правду» Николай Новичков выступил, наоборот, за ужесточение ответственности. Замруководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко сообщил тогда, что партия сосредоточена на решении других вопросов и задач, «которые действительно волнуют наших избирателей».