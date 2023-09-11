Кабмин не поддержал инициативу ограничить наказания за лайки

С этой инициативой выступили «Новые люди» ранее в марте. Как отмечал первый зампред комитета по информационной политике Антон Ткачев, законопроектом предлагается дополнить статьи КоАП 20.3.1.(возбуждение ненависти либо вражды) и 20.3.3. (дискредитация Вооруженных сил РФ) примечанием. В нем предлагается указать, что под действиями, предусмотренными этими статьями, не может признаваться «выражение эмоций в виде выставлении отметок к публикациям в социальных сетях в целях привлечения граждан к ответственности». По обоим составам возможно возбуждение уголовного дела в случае повторения такого правонарушения более двух раз в течение года. В мае «Новые люди» сообщали, что инициативу поддерживает омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова.